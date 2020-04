Politik Die „Schwanenmutter“ will jetzt in den Düsseldorfer Stadtrat

Düsseldorf. Margarethe Bonmariage kandidiert für „Aktion Partei für Tierschutz“ für den Stadtrat in Düsseldorf. OB-Kandidaten ist Claudia Krüger.

Perfekte Überraschung der „Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier!“. Nach der Gründung des Düsseldorfer Kreisverbandes wurde auch schon die Kommunalwahl am 13. September vorbereitet: Alle 41 Wahlkreise für die Wahl zum Stadtrat wurden mit Bewerberinnen und Bewerbern besetzt. Zusätzlich wurde eine 18-köpfige Reserveliste aufgestellt und eine Oberbürgermeister-Kandidatin gewählt.

Bonmariage ist Trägerin des Deutschen Tierschutzpreises

Überraschungskandidatin auf Listenplatz 3 ist die bekannteste Tierschützerin Düsseldorfs und als „Schwanenmutter“ bekannte Margarethe Bonmariage. Wegen ihres Jahrzehnte langen Engagements vor allem für die Wasservögel im Hofgarten wurde sie 2017 in Berlin mit dem Deutschen Tierschutzpreis für ihr Lebenswerk geehrt. „Nach 40 Jahren aktivem Tierschutz und der immer größer werdende Druck auf unsere Stadttiere, sowie der damit einhergehenden Verschmutzung wie im Hofgarten, habe ich mir vorgenommen in einer tierschutzaktiven Gruppierung im Stadtrat mitzuwirken“, sagte Margarethe Bonmariage. „Wenn die politischen Parteien in Düsseldorf und die Stadtverwaltung nicht in der Lage sind, sinn- und respektvoll für Tiere zu handeln, muss ich es mit angehen.“

Bei einem Einzug in den Stadtrat ist sie wohl das älteste Ratsmitglied: „Es wäre mir eine Ehre, als Alterspräsidentin für die Schwächsten das Wort zu ergreifen.“ Bonmariage kritisierte in der Vergangenheit immer wieder die Zustände im Hofgarten, beschwerte sich über „Rambo-Radler“, freilaufende Hunde, die Gänse jagen, oder die seit Wochen andauernde Verschmutzung des Hofgarten-Teiches. Futter für die Wasservögel kauft sie selbst, sogar den Rasen an unschönen Stellen im Hofgarten säht sie selbst.

Vier Frauen auf den ersten vier Plätzen der Liste

Claudia Krüger kandidiert auf Listenplatz 1 für den Düsseldorfer Stadtrat und als OB-Kandidatin der „Aktion Partei für Tierschutz“. Foto: TSFW

Die ersten vier Listenplätze der „Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier!“ sind weiblich besetzt. An der Spitze ist Claudia Krüger, die derzeitige Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz/Freie Wähler im Stadtrat. Auf Platz 2 ist Roswitha Pech Kreisvorsitzende der „Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier!“, die bereits bei der Kommunalwahl 2014 in Düsseldorf für den Tierschutz kandidierte. Auf Listenplatz 4 steht mit Viven Lichey eine tierschutzaktive Studentin.

Claudia Krüger ist OB-Kandidaten

Einstimmig wurde auf der Aufstellungsversammlung Claudia Krüger zur Oberbürgermeister-Kandidatin für Düsseldorf gewählt, die derzeitige Fraktionsvorsitzende von Tierschutz/Freie Wähler. „Wenn alle Stadttiere und Haustiere wahlberechtigt wären, würde Claudia Krüger sofort mehr als 50 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang auf sich vereinigt“, sagte etwas süffisant Roswitha Pech. Umso wichtiger sei es, dass alle Tierliebhaber, Tierfreunde, Tierschützer und Tierrechtler stellvertretend ihre Stimme für den Tierschutz geben. (gömi)