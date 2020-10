Die neue Angst um unsere Alten

Düsseldorf. Der Inzidenz-Wert in Düsseldorf steigt weiter und das EVK hat etwa schon ein Besuchsstopp verhängt. In den Altenheimen ist man sehr wachsam.

Der Inzidenz-Wert steigt in Düsseldorf immer weiter an. Damit wächst erneut die Sorge, um die alten, kranken und pflegebedürftigen Menschen der Stadt. Und auch die Angst vor einem Besuchsverbot wächst.

Träger bereiten Schnelltestungen vor

Bei den Pflegeheimen der Caritas in Düsseldorf gelten strenge Regeln, so Sprecherin Stephanie Agethen. So gibt es etwa Besuchszeiten. Pro Bewohner dürfen pro Tag zwei Besucher in das Pflegeheim können, die zwei Stunden bleiben dürfen. Gleichzeitig gelte eine sehr strenge Maskenpflicht. Zudem wird bei jedem Besucher am Empfang Fieber gemessen. Momentan arbeite man zudem daran Schnelltestungen durchführen zu können. Dies bedeute jedoch einen hohen personellen Aufwand. Die Tests dürfen nur von einer Pflegefachkraft durchgeführt werden. Zudem sei auch noch nicht geklärt, wie man an die Tests komme, so Agethen. Wenn aber bis „hoffentlich Anfang November“ alles geklärt ist, so die Sprecherin, sollen Bewohner, Mitarbeiter und auch Besucher einmal wöchentlich getestet werden können.

Bei den Pflegeheimen der Awo gibt es bisher ebenfalls keine Verschärfungen, die aktuellen Entwicklungen werden jedoch beachtet, so Sprecher Wolfgang Schmalz. Das Hygienekonzept werde weiterhin konsequent durchgesetzt. Zudem habe man aus den bisherigen Erfahrungen Planungen angepasst, z. B. durch den Ausbau von digitaler Infrastruktur, Videoangebote u. a. Momentan gebe es aber, so Schmalz, vermehrt Anfragen, wie die Weihnachtszeit für die Bewohner gestaltet wird. Dazu sei man mit den Angehörigen im Gespräch. Auch an einen notwendigen Testkonzept – wie auch schon die Caritas – arbeite man.

Bei den DRK-Heimen gibt’s Kittel und Handschuhe

Bei den Heimen des DRK-Kreisverband Düsseldorf muss mich sich als Besucher vorher anmelden, so Sprecherin Jasmin Schürgers. Zudem muss man am Empfang einen Screeningbogen ausfüllen. Maskenpflicht herrsche ohnehin, zusätzlich bekommen Besucher aber auch noch einen Kittel sowie Handschuhe, so Schürgers. Pro Bewohner darf außerdem nur noch ein Besucher kommen – und während des Besuchs müsse man sich im Bewohnerzimmer aufhalten. „Man darf nicht mehr über die Flure spazieren oder ins Café gehen“, so Schürgers. Wenn neue Heimbewohner oder Menschen aus dem Krankenhaus zurückkommen, müssen sie vorher einen negativen Coronatest haben. Sechs Tage später werden sie im Heim noch einmal getestet.

Auch bei der Diakonie in Düsseldorf gibt es erst einmal kein Besuchsverbot. Auch dort arbeitet man an der Erstellung eines Konzepts, um Schnelltestungen durchführen zu können, wie eine Sprecherin betont. Ansonsten gelten erst einmal alle bisherigen Vorkehrungen weiter, wie Maskenpflicht,Kurzscreening und nicht mehr als zwei Besucher am Tag pro Zimmer.

EVK lässt keine Besucher mehr zu

Das Evangelische Krankenhaus (EVK) hat bereits reagiert und ein Besuchsverbot verhängt. Seit dem 16. Oktober sind dort Besuche nicht mehr gestattet, es gibt nur wenige Ausnahmen. So dürfen etwa werdende Väter ihre Partnerin zur Geburt in den Kreißsaal begleiten. Keine Einschränkungen gibt es für den des Besuch Schwerstkranker und Sterbender.

Bei der Uniklinik gibt es zwar noch kein Besuchsstopp, dafür sehr strikte Regelungen, wie ein Sprecher erklärt. So dürfte lediglich in der Mittagszeit von 13 bis 14.30 Uhr ein Besucher pro Patient in das Krankenhaus kommen. Bei ambulanten Patienten sei eine Begleitperson zulässig. Zudem finden an den Eingängen Kontrollen statt, Besucher müssen einen Fragebogen ausfüllen und kommen in das Besucherregister. Doch die Lage könne sich jederzeit ändern, so der Sprecher. „Die Maßnahmen werden immer wieder neu bewertet.“