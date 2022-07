Die Düsseldorfer Feuerwehr trotzt dem Fachkräftemangel

Due Düsseldorfer Feuerwehr (Symbolbild) hält auch weiterhin an einigen Corona-Regeln fest.

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Feuerwehr sieht sich trotz vieler Missstände in der Branche gut aufgestellt. Bereits vor der Pandemie wurden Weichen gestellt.

Bei der Feuerwehr soll es laut Gewerkschaft an allen Ecken in NRW brennen. Grund dafür seien hohe Einsatzzahlen bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. Doch die scheint den Brand ganz gut im Griff zu haben.

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG) warne schon seit Jahren vor erheblichen Missständen. „Die steigenden Einsatzzahlen, Pensionierungswellen und Krankenstände sind nur einige der Probleme, die das Rettungswesen in NRW belasten“, heißt es in einer Mitteilung.

Ausbildungskapazitäten ausgeweitet

Trotz dieser großen Herausforderungen, sehe es in Düsseldorf nicht ganz so düster aus, wie von der Gewerkschaft beschrieben. Auf den Fachkräftemangel habe man bereits 2019 reagiert. „Die Feuerwehr hat die Ausbildungskapazitäten drastisch ausgeweitet und die Ausbildung neu strukturiert. Damit können die weiteren Bedarfe in diesem und dem kommenden Jahr vollständig ausgeglichen werden“, betont Düsseldorfs Feuerwehr-Chef David von der Lieth.

Die Einsatzzahlen im Rettungsdienst seien zudem in der Landeshauptstadt auf das Niveau angestiegen, wie vor dem Beginn der Pandemie. „Schon vor der Pandemie ist die Inanspruchnahme der Notfallrettung jährlich zwischen drei und sechs Prozent gestiegen. Wir rechnen auch weiterhin mit diesen Zuwächsen.“

Um diese Herausforderungen zu meistern, müsse man den Rettungsdienst weiter entwickeln. „Zu den Maßnahmen gehört auch die Anpassung der Anzahl verfügbarer Rettungswagen an die steigende Inanspruchnahme“, so von der Lieth. „Die dafür notwendigen Personalgewinnungsmaßnahmen müssen frühzeitig begonnen werden. Allerdings muss neben dem Personalaufbau auch die Kompensation von Pensionierungen berücksichtigt werden.“

Pensionierungswellen absehbar

Laut Düsseldorfs Feuerwehrchef David von der Lieth wurden bereits vor der Pandemie Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel ergriffen Foto: Feuerwehr Düsseldorf

Die Pensionierungswellen seien nämlich auch in Düsseldorf absehbar gewesen. „Das war insbesondere der Grund für die drastische Erhöhung der Ausbildungskapazität vor drei Jahren“, sagt der Feuerwehr-Chef. Um zusätzliche Krankheitsausfälle durch das Corona-Virus bei der Feuerwehr zu reduzieren, wurden zudem weitere Maßnahmen durchgeführt. „Wir haben die Maskenpflicht wieder eingeführt und verzeichnen dadurch sogar sinkende Infektionszahlen innerhalb der Berufsfeuerwehr“, so Von der Lieth.

Laut Feuerwehr-Gewerkschaft herrsche gerade im Rettungsdienst Personalmangel, wodurch die entsprechend rettungsdienstlich ausgebildeten Kollegen aus den Löschzügen aushelfen und die Rettungswagen mit ihnen besetzt werden. „In Düsseldorf wurden jahrelang keine Sanitäter ausgebildet“, sagt Andreas Jedamzik, stellvertretender NRW-Vorsitzender der DFeuG. „Das wurde jetzt wieder aufgenommen, kommt aber zu spät.“

Denn: Die Ausbildung inklusive des Notfallsanitäters dauert etwa viereinhalb Jahre. „In den nächsten Jahren gehen etwa ein bis zwei Drittel der Einsatzkräfte in Pension“, so Jedamzik. Der Nachwuchs würde also zu spät kommen.

Zu wenig geeignete Bewerber

In Düsseldorf wurden zwar auch Ausfälle im Rettungsdienst durch die Berufsfeuerwehr kompensiert, doch: „Dieses zusätzliche Personal wird durch die Aktivierung von Mitarbeitenden aus der Rufbereitschaft gewonnen“, erklärt Von der Lieth. Dadurch blieben auch alle Löschfahrzeuge im Betrieb.

Die Gewerkschaft kritisiert zudem, dass der Beruf seitens der Politik nicht attraktiv für junge Leute gemacht werde, wodurch es zu wenig geeignete Bewerber gebe. Davon sei Düsseldorf aber nicht betroffen. „Bei der Berufsfeuerwehr Düsseldorf starten jährlich etwa 70 Auszubildende. Auf jeden Ausbildungsplatz gehen bei uns etwa zehn Bewerbungen ein. Zudem nehmen wir einen direkten Kontakt zu allen Bewerbern auf, um sie optimal auf das Verfahren vorzubereiten.“

