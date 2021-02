Der „Pyrolator“ sendet aus dem Düsseldorfer Musikzimmer

Düsseldorf. Kurt Dahlke, Gründungsmitglied von DAF und lebende Ambient-Legende, ist am 27. Februar aus dem Düsseldorfer Kunstzentrum im Live-Stream zu sehen.

Eine neue Ausgabe des Musikzimmer-Livestreams entsteht am 27. Februar. Zu Gast ist in diesem Monat Pyrolator (Ambient-Electronica). Bei der in Echtzeit übertragenen Sendung geht es um die Verbindung der Musik mit einer visuellen und künstlerischen Ebene. Unter dem Pseudonym Pyrolator verbirgt sich der legendäre Kurt Dahlke.

Dahlke war bis 1992 Mitglied der Kultband Der Plan, sowie von Fehlfarben und Bombay 1. Zudem war er Gründungsmitglied von DAF (Deutsch-Amerikanische Freundschaft) und spielte auf deren Debüt „Ein Produkt der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ von 1979 mit. Pyrolator kehrt zurück zum Synthesizer in modularer Form.

Neue Heimat in Berlin

Es ist sein aktuelles Solo-Projekt in seiner neuen Heimat Berlin und die Einflüsse der Berliner Elektronik sind ebenso spürbar, wie die des Techno. Er nutzt hier ein sogenanntes „hybrides System“, die Kombination aus einzelnen SynthesizerModulen und einem Computer. Er wird einige Stücke seines neues Albums vorstellen, die sich im Spannungsfeld zwischen Ambient und Industrial bewegen.

1979, also vor vierzig Jahren entstand das Album „Inland“, dass von Pyrolator als eine Art instrumentelles Protestalbum verstanden wurde. Ein Aufbegehren in der Zeit des deutschen Herbstes, gegen die Stationierung von Atomraketen auf deutschem Boden, gegen die ganzen Strukturen der Kriegsgeneration, ohne die Weinerlichkeit der Protestsänger der 68er, bis auf wenige Samples sogar ganz ohne Text.

Nach 40 Jahren zu den Ursprüngen zurück

40 Jahre später kehrt Pyrolator zu diesen Ursprüngen zurück. Nur ist es diesmal kein Protest, kein Aufbegehren – es ist bereits 10 nach 12 und wir sind angekommen im Niemandsland. Weder die Studentenbewegung noch die Verweigerungshaltung des Punk haben etwas geändert. Die Geldgier hat gesiegt und „No Future“ ist nicht mehr nur eine ironische Floskel, es ist die globale Realität..

Dahlkes Produktionen, Konzerte und Installationen werden seit 1980 international in Korea, Japan, USA, Argentinien, West- Nord-Afrika, Mittel- und Ost-Europa gezeigt, gespielt und gehört.

Musikzimmer-Livestream mit Pyrolator, Samstag, 27.02.2021 18.30-19.30 Uhr kostenfrei Stream unter: twitch.tv/weltkunstzimmer oder unter facebook.com/Weltkunstzimmer