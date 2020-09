Der Mann, der Klaviere liebt und Klaviere verbrennt

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Experimentalmusiker Thilo Schölpen ist durch sein Werk „Kraftwerk Klavier“ bekannt geworden. Aktuell ist er viel beschäftigt.

Thilo Schölpen hat mal auf Mallorca ein Klavier verbrannt. Einfach so. Nein, einfach so ist Quatsch, das hatte schon einen ernsten, künstlerischen Hintergrund. Es war eine Performance des Düsseldorfer Künstlerkollektivs weltAusstellung. Titel: „canabalismo cultural“. Es ging um die Rettung des spanischen Kulturzentrums Sa Taronja, und das brennende Klavier sollte auf die Missstände in der Kulturpolitik der Region hinweisen. Das sei schon irre gewesen, so ein Instrument zu verbrennen, sagt Schölpen. „Wir haben es ja nicht nur angezündet, sondern auch komplett zerlegt, aufgespießt.“ Einigen Mitgliedern des Kulturzentrums, für die die Performance ja gedacht war, war das zuviel. Sie sind aus dem Verein ausgetreten. Am Ende ging es sogar Schölpen schlecht: „Als ich die Tasten des Klaviers rausgerissen habe, kam ich mir vor, als schneide ich jemandem die Finger ab.

Bekannt durch Kraftwerk-Transkription

Denn der Düsseldorfer liebt die Tasten des Pianos. Er spielt schon so lange Klavier, wahrscheinlich so lange er existiert. Und dabei ist eine Menge herum gekommen. Er hat an der Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Klavier studiert, mehrere Solo-Piano-Alben aufgenommen. 2005 wandelte er auf seiner „Kraftwerk Klavier“-Platte Songs der Elektro-Pioniere nach seinem Gusto um. Das sorgte für Aufsehen und Auftritte in Deutschland, Italien, Spanien oder den USA. Die Kraftwerk-Nummer brachte ihm Weltruhm ein, also zumindest in Düsseldorf.

Aber Schölpen kann auch loslassen und sich wenigstens temporär vom Klavier trennen. Seine Performances und Klangexperimente sind berüchtigt, sie spielen mit dem Unerwarteten, mitunter mit dem Schock, immer mit dem Neuen. Schölpen hat mit Künstlerfreund Robert Schleisiek das „Feedback Aerophonium“ gebaut. Ein Instrument, das „unter Zuhilfenahme digitaler Prozesse Rückkopplungen tonal steuerbar macht“. So steht es auf der Webseite des Künstlers. Verstehen muss man das nicht, aber man kann sich das Album „The Feedback Gents“ anhören, in dem das Aerophonium im Fokus steht – und das hört sich richtig gut an.

Schölpen ist Pianist und Soundartist, Studiobesitzer und Straßenbahnfahrer, Instrumentenbauer und Klangforscher, Virtuose, vielleicht Pyromane, Erfinder und Vandale, Minimalist und Größenwahnsinniger, perfekt und kaputt auf einmal. Kurzum: Er ist frei.

Krise bisher gut überstanden

Die Coronakrise? Die hat er bisher gut durchgestanden, sagt er. Schölpen nutzte die Zeit, um sein drittes Solo-Klavier-Album „Across the Universe“ heraus zu bringen. Ein – ganz profan gesagt – Meisterwerk der anarchistischen Pianokunst, auf dem es der Düsseldorfer schafft, Reggae, New Wave, afrikanische Musik und Punk auf die Tasten zu transkribieren. Zu hören sind Referenzen zu Düsseldorfer Formationen wie Kraftwerk, Mouse on Mars oder La Düsseldorf.

Die Musik auf „Across the Universe“ klingt trotz dieser zahlreichen Querverweise wunderbar entrückt, frei von Konventionen. Dennoch spricht Schölpen von einem langen, intensiven Prozess. „Letztendlich habe ich zwei Jahre an dem Album gearbeitet. Ich wollte an vielen Stellen noch mehr die Komposition in den Vordergrund stellen als das Instrument. Das hat ein wenig Zeit in Anspruch genommen.“

Am Mittwoch Klangperformance im Düsseldorfer Weltkunstzimmer

Nach den Corona-Lockerungen werden nun auch die Auftritte immer mehr. Am vergangenen Wochenende spielte Thilo Schölpen Klavier beim Platzhirsch-Festival in Duisburg. Am Mittwoch, 2. September, zeigt er zur Eröffnung der Anatol/Aktionist-Ausstellung im Weltkunstzimmer ab 19 Uhr eine Klangperformance. Am Samstag, 12. September, ab 18 Uhr, macht er in der Glashalle im Musikzimmer (Weltkunstzimmer) Station. Zusammen mit dem Düsseldorfer Pianisten Tom Blankenberg, dem Soundartisten Yunja Oikawa und dem Performance-Duo Angermann/Kraft.

Nicht verpassen.

Mehr Infos unter www.thiloschoelpen.de und unter www.weltkunstzimmer.de