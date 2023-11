Düsseldorf. Düsseldorf: Viele vom GDL-Warnstreik betroffene Bahnreisende sind dem Hauptbahnhof ferngeblieben. Nicht alle Pendler reagieren mit Gelassenheit.

Ungewohnt leer ist es im Düsseldorfer Hauptbahnhof am Donnerstagmorgen. Fast für den ganzen Tag hat die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) einen Warnstreik angekündigt. Viele betroffene Fahrgäste haben sich wohl gut informiert – und machen sich gar nicht erst auf den Weg zum Hauptbahnhof.

„Ich habe null Verständnis dafür!“

Der Geräuschpegel in der Vorhalle geht an diesem Morgen nicht von Menschenmassen, sondern vor allem von einer Baustelle aus. Ab und an bleiben Menschen vor der Anzeigetafel stehen, manche ratlos. „Ich weiß noch nicht, ob ich vom Streik betroffen bin“, sagt ein Fahrgast aus Holland, der von Düsseldorf eigentlich nach Venlo aufbrechen wollte. Nach einem kurzen Gespräch am Infoschalter kommt er strahlend zurück. „Bin ich nicht!“ freut er sich und flitzt los zum Gleis.

So viel Glück haben nicht alle. Etwa Klaus aus Meerbusch, der auf der Tafel vergeblich nach einer Bahn in seine Heimatstadt sucht. „Ich habe null Verständnis dafür!“ sagt er zum Streik. „Dass die so eine Leistung bringen und dann noch streiken. Weniger Geld sollten die bekommen!“ sagt er. Seine Fahrt will er jetzt mit der Straßenbahn antreten. Anders sieht es Finn aus Düsseldorf: „Wir brauchen aktuell alle mehr Geld. Wenn es dazu einen Streik braucht, dann ist das eben so.“ Er selbst könne zum Glück auf andere Züge ausweichen.

Leere Geschäfte im Einkaufsbahnhof

Wer zum Einkaufen in den Bahnhof kommt, hat am Streiktag Glück: Die Geschäfte sind deutlich leerer als sonst. „Normalerweise hätten wir um diese Uhrzeit eine Schlange an der Kasse“, sagt ein Mitarbeiter im Buchladen Press & Books. Und ähnlich sieht es etwa bei DM aus: „Zu der Zeit ist es eigentlich voll. Uns fehlen heute morgen viele Kunden“, bemerkt Grazyna, Verkäufern im Drogeriegeschäft.

„Wir sind im Urlaub hier“, erklären A.J. und Leigh aus Amerika. Eigentlich wollten sie heute einen Ausflug nach Köln machen. „Wir konnten aber am Automaten keine Tickets mehr für den Zug kaufen“, erklärt A.J., „Der RE ist wohl wegen des Streiks voll“. Weil letzterer nur einen Tag andauert, nehmen sie es mit Gelassenheit und verbringen ihren Donnerstag in der Landeshauptstadt. „Für morgen haben wir schon unsere Tickets.“

Christina aus Dortmund ist wegen eines Termins beim griechischen Generalkonsulat hier. Erleichtert stellt sie in der Haupthalle fest, dass ihr Zug zurück normal fährt. Das Anliegen des Streiks versteht sie – und sieht ihn dennoch kritisch: „Ich bin nicht damit einverstanden. Das betrifft viele Leute, die zur Arbeit müssen.“

