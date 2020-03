Ein Alleinstellungsmerkmal in ihrer Branche dürfte der Familie Kienen stadtweit sicher sein: Das Möbelhaus Kienen ist ein Familienbetrieb in vierter Generation. „Ja, das ist in Düsseldorf wohl einzigartig“, sagt Oliver Kienen, 43, der seit 2006 in der Geschäftsführung des Rather Unternehmens arbeitet. Vor 117 Jahren, 1903, gründete sein Urgroßvater Fritz Kienen, gelernter Sattlermeister, das Unternehmen im Stadtteil Rath als Sattler- und Polsterwerkstatt.

Mehr als 60 Mitarbeiter waren im Betrieb

Jahrzehntelang fertigten Fachkräfte der Firma Polstermöbel in eigenen Werkstätten, so dass das Unternehmen zeitweise mehr als 60 Mitarbeiter beschäftigte. Als sich die industrielle Produktion von Möbeln jedoch mehr und mehr durchsetzte, rückten Beratung, die Planung von neuer Wohneinrichtung und deren Montage in den Mittelpunkt des Geschäfts. Heute arbeiten mit Oliver Kienen und seinem Vater, Seniorchef Rolf Kienen, 79, insgesamt zehn Fachkräfte im Betrieb, darunter Inneneinrichter, Tischler, Dekorateure und Schreinermeister.

Individuelle Anfertigungen für jeden Geschmack

„Das, was ich suche, haben Sie sowieso nicht‘ – diesen Satz habe ich schon häufig von Kunden gehört, die das erste Mal zu uns kommen“, sagt Oliver Kienen lachend. „Und meistens wurden sie dann doch bei uns fündig.“ Denn fast jede individuelle Vorstellung von neuem Mobiliar lässt sich im Maßstudio des Möbelhauses umsetzen: Dort können Kunden passgenaue Stücke für jeden Wohnbereich in Auftrag geben – ganz gleich, ob Schuhschrank, Wohnwand oder Sofa. „Wir arbeiten mit einigen Herstellern zusammen, die die Stücke ohne Mehrkosten nach den gewünschten Maßen anfertigen.“

Der Einrichtungsgeschmack, so Oliver Kienen, habe sich in den vergangenen Jahrzehnten schon gewandelt. „Eine separate Küche war früher die Regel, heute möchten viele Menschen lieber eine offene Küche, die oft zentraler Treffpunkt in den vier Wänden ist. Genauso wie einen großen Esstisch, an dem wahlweise auch gearbeitet oder gespielt wird. Zudem interessierten sich Kunden heute vielfach für begehbare Kleiderschränke und Sofas, deren Rücken- und Fußteile sich individuell verstellen lassen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut

Rückblende in die Vergangenheit des Möbelhauses: Als Firmengründer Fritz Kienen krank wurde, übernahm sein Sohn Fritz junior bereits mit 16 geschäftliche Pflichten und Aufgaben. 1933 heiratete er seine Frau Aenne und erweiterte 1935 das Geschäft um eine Filiale an der Oststraße. Der Zweite Weltkrieg zerstörte den Laden jedoch. Nach dem Krieg verlegten Fritz und Aenne Kienen ihren Betrieb an die Westfalenstraße in Rath. Oliver Kienen: „Eine starke Leistung von meinen Großeltern, dass sie den Betrieb in dieser schweren Zeit wieder aufgebaut haben.“

Schon bald darauf, in den sogenannten Wirtschaftswunder-Jahren, florierte auch das Möbelgeschäft der Kienens: In den 1950ern eröffneten sie Filialen in der Friedrichstraße, an der Friedrichstraße/Ecke Kirchfeldstraße und an der Berger Straße. Nach dem Tod von Fritz Kienen 1969 führte sein Sohn Rolf mit Unterstützung seiner Mutter die Geschäfte weiter. 1979 siedelten die Kienens ihr Geschäft wieder ausschließlich am Stammsitz in Rath an, bauten dort eine 3000 Quadratmeter große Ausstellungshalle, die heute Möbel und Wohnaccessoires von mehr als 80 verschiedenen Marken zeigt.

Konkurrenz als Chance

Wie steht Oliver Kienen zum Vorhaben einer großen Möbelkette, eine neue Filiale an der Theodorstraße in Rath, also nah am Möbelhaus Kienen, zu errichten? „Diese Pläne gibt es ja schon seit einigen Jahren, und wenn sie tatsächlich realisiert werden, sehe ich das auch als Chance, potenzielle Kunden in unsere Nachbarschaft zu ziehen.“ Bis auf Weiteres konzentriert er sich auf angestammte Käufer in seinem Geschäft: Er wisse von einigen Kunden, so Oliver Kienen, dass deren Kinder und Enkel inzwischen auch schon in seinem Möbelhaus eingekauft hätten. Er sagt augenzwinkernd: „Einige Kunden haben mich geerbt, und ich habe mittlerweile auch Kunden geerbt.“