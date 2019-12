Düsseldorf. Nur knapp 40 Jahre stand auf dem Burgplatz in Düsseldorf am Rhein das „Düsselschlösschen". Heute erinnert eine unauffällige Gedenktafel daran.

Das Mägdelein und das Schloss am Rhein

Es sah aus wie eine Mischung aus Märchenschloss und Hexenhaus: Das Haupthaus nicht viel breiter als der Turm, streckte sich das Düsselschlösschen dem Himmel entgegen. „Heute erinnert nur noch eine Tafel an das bezaubernde Bauwerk“, sagt die stellvertretende Institutsleiterin des Stadtarchivs Düsseldorf, Julia Lederle, die unzählige Geheimnisse in Düsseldorf kennt. Die Erinnerungstafel hat es ihr aber besonders angetan: „Ich finde das Schlösschen wunderhübsch, und es ist schön und wichtig, daran zu erinnern. Allerdings ist die Tafel so unauffällig,dass die meisten Menschen achtlos daran vorübereilen.“

Erbaut wurde das Düsselschlösschen 1902

Neben dem bereits erwähnten schmalen, rechteckigen Hauptgebäude und dem Turm mit Laterne und Zwiebeldach hatte das Schlösschen noch einen dritten Gebäudeteil, einen mit Zinnen bewehrten, halbrunden Anbau, der überdacht war und als Terrasse genutzt wurde. „Zu beiden Seiten war das Schlösschen durch Mauerschwünge in das durchgehende Band der Hafenmauer integriert“, erzählt Julia Lederleweiter.

Erbaut hatte das Meisterwerk der Düsseldorfer Stadtbaurat Johannes Radke (1853-1938) im Jahr 1902. „Er hat das gesamte Rheinufer von der heutigen Kniebrücke bis zum Theresienhospital mit Bauwerken dekoriert, die an die mittelalterliche Burgenarchitektur erinnerten – darunter Bastionen, Trinkhallen und Aussichtsplattformen.“ Eine ausgesprochen malerische und abwechslungsreiche Angelegenheit muss das gewesen sein, denn „aus jeder Straße, die aus der Altstadt zum Rheinufer führte, blickte man auf ein anderes Wahrzeichen“, beschreibt die Historikerin das Ensemble. Von der Rheinseite her sei die Ansicht besonders „malerisch“ und „hervorragend“ gewesen.

Das Düsselschlösschen war ein beliebtes Weinlokal

Aber das Schlösschen erfreute nicht nur das Auge derer, die es betrachteten, sondern auch den Gaumen jener, die sich darin aufhielten: „Es war ein äußerst beliebtes Weinlokal, das sogar in dem Karnevalslied Erwähnung findet“, sagt Julia Lederle. Da heißt es nämlich im Refrain: „Im alten Schloßturm zu Düsseldorf am Rhein, / Da wohnt ein kleines, blondes Mägdelein. / Ein stilles Weinhaus, gerade vis-ä-vis, / Die schönen Stunden dort vergeß’ ich nie.“

Der bekannte Düsseldorfer Weingroßhändler Eduard Hauth (1845-1901) war viele Jahre lang Pächter und verstand es, das „altdeutsche Weinhaus“ zum Inbegriff der Düsseldorfer Gemütlichkeit zu machen. Das Haus warb mit „Mokka- und Abendkonzerten“ und damit, ein „Restaurant ersten Ranges“ zu sein.

Von seinem Standort, dem Burgplatz gegenüber dem Schlossturm, habe das Gebäude auch seinen Namen bekommen, sagt Julia Lederle: „Er leitet sich von der nahe gelegenen nördlichen Düssel-Mündung sowie vom Schloss auf dem Burgplatz ab, das dort bis zu seinem Abriss nach dem Brand von 1872 gestanden hatte. Das Düsselschlösschen wurde später an genau der Stelle errichtet.“

Nach dem Krieg wurde das beschädigte Gebäude abgerissen

Allzu lange konnten sich die Düsseldorfer aber nicht an diesem schönen Bild erfreuen: „Das Düsselschlösschen zierte keine 40 Jahre lang das Rheinufer“, bedauert Julia Lederle. Ein Luftangriff im August 1941 läutete das letzte Stündlein des Bauwerks ein. „Es wurde dabei so schwer beschädigt, dass es zum Leidwesen vieler Düsseldorfer nach dem Krieg abgerissen wurde, um der Rheinuferstraße Platz zumachen.“

Vorbei war’s mit all der Herrlichkeit, mit gemütlichen Stunden im Restaurant und auch mit dem kleinen blonden Mägdelein, das nun nicht mehr „vis-ä-vis“ des Schlösschens lebte.

So geht’s zur Erinnerungstafel: Sie befindet sich direkt am Ufer des Rheins auf Höhe des Schlossturms in der Hochwassermauer an der unteren Rheinwerft.