Das Fortuna-Eck in Düsseldorf ist für ein Jahr gerettet

Monika Frohburg konnte es Montag Nachmittag kaum glauben, als der Anruf aus dem Rathaus kam und die Gewissheit endlich da war. Das Fortuna-Eck, die Kultkneipe in Flingern, darf ein Jahr weitermachen.

Der OB überzeugte den Investor im Vier-Augen-Gespräch

„Ich muss mich bei so vielen Leuten bedanken, die sich für mich eingesetzt haben“, sagte die Pächterin am Abend überglücklich unserer Redaktion. Am Ende war es der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel, der den Investor aus Frankfurt nach einem Vier-Augen-Gespräch im Rathaus zur Verlängerung überredete. Der OB besuchte „Moni“ Montagabend in ihrem Lokal, um ihr die frohe Botschaft persönlich zu überbringen.

Montagabend im Fortuna-Eck (von links): Cornelius Völker und Magdalena Kröner, beide Initiatoren einer Online-Petition zum Erhalt des Fortun-Ecks, Wirtin Moni und Oberbürgermeister Thomas Geisel. Foto: oh

Eigentlich sollte schon am 31. Dezember Schluss sein für das berühmte Fortuna-Eck, das Heimat ist für viele treue Stammgäste, aber auch für die kreative Szene im Viertel. Der Investor hatte das Haus vor einem Jahr gekauft und Wirtin Moni zum Jahresende 2019 gekündigt, weil sie die Miete nach dessen Konditionen nicht mehr zahlen konnte und wollte. Die Menschen in der Umgebung wollten das Ende nicht so einfach hinnehmen und starteten eine Online-Petition, die am Ende 2000 Unterzeichner fand.

Zudem schaltete sich die Politik ein, erst im Stadtteil, dann eben auf kommunaler Ebene. Monika Frohburg, die seit 30 Jahren im Fortuna-Eck hinterm Tresen steht, hat in dieser Woche schon begonnen, Sachen aus der Kneipe auszumisten. Jetzt die Wende.