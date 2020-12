Das Düsseldorfer Zakk geht in der Weihnachtszeit neue Wege

Düsseldorf. Das Düsseldorfer Kulturzentrum bemüht sich im Lockdown-Dezember um die kulturelle Grundversorgung. Viele digitale (und analoge) Aktionen geplant.

„Wir hatten uns von vornherein darauf eingestellt, dass der Dezember ähnlich eingeschränkt ist wie der November – so bitter das ist!“ Jochen Molck, Geschäftsführer des Düsseldorfer Kulturzentrums Zakk, seine Einschätzung der Lage wieder, auf der nun auch die Dezemberplanung des Kulturzentrums basiert.

Zoom, Telegram oder Live-Stream

So musste manche Veranstaltung in das kommende Jahr verschoben werden wie die Lesung mit Helge Timmerberg oder die „Best of Frischfleisch-Show“. Andere Angebote wurden kurzfristig digital konzipiert. Das Zakk setzt dabei auf verschiedene Möglichkeiten wie Zoom, Telegram oder Live-Stream. So lädt die Poesieschlacht zu einer Spezialausgabe ein, die auch über Zoom adventliche Stimmung erzeugen will. Neu ins Programm gekommen ist die Literaturshow NRW via Telegram – nach der erfolgreichen Premiere auf diesem Kanal im Juni.

Das beliebte Lieblingsplatte Festival wird indes – wenig überraschend – auf 2021 verschoben, doch damit wollte sich Kurator Miguel Passarge aber nicht zufrieden geben. So sei die Idee der „Bonustracks“ entstanden in Gestalt von zwei Veranstaltungen, die wir beide live streamen werden“, erklärt Passarge. Für den 12. Dezember stellt er die Frage nach einem deutschen Pop-Kanon und hat sich dafür Düsseldorfer Experten eingeladen, die ihre Sicht auf die deutsche Popgeschichte unterhaltsam und mit vielen Beispielen darlegen.

Kreidler-Musiker Stefan Schneider liefert „Bonustrack“

Für den zweiten „Bonustrack“ konnte Passarge den Düsseldorfer Musiker Stefan Schneider (Kreidler) gewinnen, der drei Düsseldorf-LPs vorstellt, die einem breiteren Publikum nicht bekannt sein dürften. Auch er lädt sich Gäste ein, unter anderem den Musiker Oskar Blarr, den Düsseldorfer vor allem als Organist kennen. Auch dieser Abend wird ergänzt durch zwei Live-Acts. Alle digitalen Formate haben freien Eintritt.

„Uns war wichtig, dass wir auch während des Lockdowns eine Art kulturelle Grundversorgung sicherstellen“, betont Molck. Dazu soll auch der „Zakkvent“ bei tragen, mit dem das Haus an den Adventswochenenden Geschenke, Geschichten und Musik in die Welt schicken werden. „Oder sagen wir: an die Zakk-Community“, so Molck.

Poesiepause in den Düsseldorfer Schulen

Jede Woche findet zudem die „Poesiepause“ in Düsseldorfer Schulen statt – ganz analog. „Unsere Künstler bringen mit ihren Interventionen eine Prise lebendige Kultur in den Unterricht. Gerade jetzt ist das eine wichtige Anregung, die von den Schülerinnen und Schülern sehr positiv aufgenommen wird,“ berichtet Projektmitarbeiterin Ellen Mülders vom Zakk.

Das Projekt wurde kürzlich vom Düsseldorfer Buchhandel mit dem Lese-FörderPreis ausgezeichnet, weil es sich „in besonderer Weise um Lesen, Literatur und Buch bei Kindern und Jugendlichen bemüht“, heißt es in der Begründung der Jury.