Das CC handelt spät, aber richtig

Es war höchste Zeit, dass die Verantwortlichen Nägel mit Köpfen gemacht haben, damit Karnevalsvereine und Fußgruppen endlich Planungssicherheit haben. Gut auch, dass das Komitee nicht an eine Verlegung in den Sommer denkt. Das CC handelt verantwortungsbewusst, so wie man es eigentlich von ihm gewohnt ist. Die Verschiebung des Zochs vor zwei Jahren wegen Sturmgefahr war zum Beispiel genauso richtig.

Wenn wir mal ehrlich sind, dann war der Vorschlag, Tillys Mottowagen in der Arena vor ein paar Hundert Leuten im Kreis fahren zu lassen, ohnehin eine Schnapsidee. Dieser „Rosenmontagszug light“ wäre ein Trauerspiel geworden.