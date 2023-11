Nahostkonflikt: „Dann halt ich doch lieber die Klappe!“

Düsseldorf. In Düsseldorf diskutierte der 13. Jahrgang der Joseph-Beuys-Gesamtschule mit Verdienstkreuzträger Burak Yilmaz über Antisemitismus und Rassismus.

Seit mehr als einem Monat herrscht Krieg in Israel. Auch wenn sich das Kampfgeschehen bisher nicht zu einem Flächenbrand entwickelte – das öffentliche Klima auch hierzulande ist längst angesteckt. In dieser schwierigen und emotional aufgeladenen Gemengelage hat die Joseph-Beuys-Gesamtschule in Oberbilk den Pädagogen und Buchautor Burak Yilmaz eingeladen, um dem 13. Jahrgang Passagen aus seinem Buch „Ehrensache: Kämpfen gegen Judenhass“ vorzulesen und anschließend mit den Abiturienten ins Gespräch zu kommen.

Oberstufenleiter: „Antirassismus keine Eintagsfliege“

Oberstufenleiter Uwe Oberlack wies darauf hin, dass der Termin bereits seit März – also lange vor dem Kriegsbeginn – feststand. Die Lesung reihe sich in das Engagement der Schule ein, die am Programm „Schule ohne Rassismus“ teilnimmt. Der Jahrgang, der in der Aula das Publikum stellte, war erst im September auf Kursfahrt in Gdansk (Danzig). Dort hatten die Schülerinnen und Schüler auch das ehemalige Konzentrationslager Stutthof besucht. Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus sei an der Schule „keine Eintagsfliege“ an der Gesamtschule, so Oberlack.

Yilmaz „Erst die Synagogen, als nächstes die Moscheen“

Yilmaz bekannte, die „Atmosphäre und das Klima in der Öffentlichkeit“ besorgten ihn. Antisemitische Straftaten hätten seit dem 7. Oktober dramatisch zugenommen, auch in seinem Umfeld erlebe er das: „Der Hass platzt aus allen Nähten.“ Doch der Hass richte sich nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen Muslime. Momentan werde überall über Abschiebung gesprochen. Es breite sich das Gefühl aus, dass Muslime in Deutschland nicht erwünscht seien. Es drohe die Gefahr, eine Minderheit gegen die andere auszuspielen. Yilmaz beschwor die Schüler: „Erst greift man Synagogen an, dann Moscheen.“ Den Muslimen könne es nicht egal sein, wenn es zu Antisemitismus komme.

Aber: Der Nahostkonflikt sei ein Terrain, auf dem man extrem schnell in Fettnäpfchen treten könne. „Wir müssen differenziert über den Konflikt sprechen.“ Genau dazu merkte ein Schüler an, dass er Angst habe, seine Meinung frei zu äußern. Er verstehe nicht, warum die Kritik an der israelischen Politik direkt mit Antisemitismus gleichgesetzt werde. Der Abiturient befürchtet, dass der öffentliche Diskurs hier mit zweierlei Maß messe.

Yilmaz nahm das auf und stellte klar, dass es auf die Art und Weise ankomme, wie die Botschaft vermittelt wird. „Kritik an Israel kann legitim sein, aber es kommt drauf an, welche Bilder verwendet werden.“ Antisemitische Stereotype seien indiskutabel. Und er fügte hinzu: „Die Diskussion ist so schnell und emotional, da sollten wir alle versuchen, mit unseren Beiträgen Geschwindigkeit aus der Debatte zu nehmen.“ Es sei „legitim, die Palästinenser zu unterstützen“. Aber: „Wichtig ist , mit wem genau man solidarisch ist. Mit der Zivilbevölkerung in Gaza: Ja. Mit der Hamas: Nein.“

„Und dann bin ich am Ende der Dumme?“

Yilmaz legte den jungen Erwachsenen ans Herz, aufzustehen, sich klar zu positionieren. Das tue weh, sei unangenehm, aber nur so könne sich etwas ändern. Darauf gab ein Schüler zu bedenken, dass es „einfach sei, zu fordern man solle etwas sagen“. Aber tatsächlich etwas zu unternehmen, sei schwieriger: „Jetzt machen wir Abi, dadurch sind wir den Lehrern irgendwie auch ausgeliefert. Soll ich mich jetzt aussprechen und am Ende der Dumme sein?“ Er empfinde es auch so, dass es eine „Feindschaft gegen uns Muslime“ gebe – „da halte ich doch lieber die Klappe“. Es ändere ja doch nichts. Ein Gefühl, das augenscheinlich von einigen seiner Mitschüler geteilt wurde.

Doch es gab auch Widerspruch. Eine Mitschülerin entgegnete: „Wenn du allein bist, klar, dann hast Du ein Problem. Aber wenn wir wirklich zusammen etwas sagen, dann kann sich auch etwas ändern.“ Und sie ergänzte: „Das Argument, es ändere sich ja eh nichts, ist kein Argument. Wenn wir etwas machen, dann profitieren die Jahrgänge nach uns.“ Was mit zustimmendem Applaus aus den Reihen der Schüler bedacht wurde.

Yilmaz: „An den Schulen werden gesellschaftliche Prozesse verhandelt“

Einige bemängelten, es würde zwar immer wieder behauptet, es gebe Meinungsfreiheit, wenn es aber darauf ankäme, würden unbequeme Meinungen in der Schule abgeblockt. Yilmaz ordnete ein: „Gesellschaftliche Prozesse werden auch in der Schule verhandelt.“ Klar, dass es auch hier zu Meinungsverschiedenheiten komme, auch sei Schule in Deutschland „strukturell autoritär“.

Die Schüler aber sollten sich immer die Frage stellen, wie groß eigentlich ihr Wirkungskreis sei: Wen können sie erreichen? Das fange in der Familie an. Auch seinen Opa brauche er gar nicht auf Juden anzusprechen – er kenne die Antwort. Und dennoch nagele er ihn immer wieder fest. Vor allem mit Rücksicht auf die nächste Generation, die schon mit am Tisch sitze.

Wer ist Burak Yilmaz?

Yilmaz wuchs in Duisburg-Marxloh auf. Sein Großvater war in den 1960er-Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Als Betreuer in einem Jugendzentrum erlebte Yilmaz Antisemitismus unter den Jugendlichen und organisierte fortan Fahrten nach Auschwitz. 2021 erschien sein Buch „Ehrensache – Kämpfen gegen Judenhass“. Für sein Engagement wurde Yilmaz mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Lesung wurde von den Düsseldorfer Beiträgen „Respekt und Mut“, der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, der Antidiskriminierungsstelle SABRA der jüdischen Gemeinde und der Schule selbst ausgerichtet.

