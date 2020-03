Coronavirus: Keine Ratssitzungen mehr in Düsseldorf

Düsseldorf. In Düsseldorf steht ab sofort das politische Leben still. Rats- und Ausschusssitzungen werden abgesagt.

In Düsseldorf liegt jetzt auch das politische Leben brach: Bis zum 19. April wird es keine Sitzungen mehr des Stadtrates und seiner politischen Gremien mehr geben. Das kündigte der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) am Montag an aufgrund der Corona-Pandemie an. Stattdessen werde es montags Sitzungen des Ältestenrates geben, in dem Vertreter der Fraktionen sind. Dort sollen alle wichtigen Punkte diskutiert und abgestimmt werden. Eine entsprechende Forderung hatte zuvor die Ratsfraktion Tierschutz/Freie Wähler gestellt.

Die zehn Düsseldorfer Bezirksvertretungen sollen ähnlich vorgehen und ihre Sitzungen absagen. Auch die Sitzungen der Fraktionen sollen nicht mehr stattfinden. (gömi)