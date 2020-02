Das Bürogebäude GAP15 am Graf-Adolf-Platz 15 in Düsseldorf. Ein Mitarbeiter der Unternehmensberatung Ernst & Young ist am Coronavirus erkrankt. Seine Kollegen sollen vorerst zuhause bleiben.

Unternehmen Coronavirus in Düsseldorf: 1500 Mitarbeiter bleiben zuhause

Ein Mitarbeiter der Düsseldorfer Unternehmensberatung Ernst & Young ist mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Unternehmen auf Nachfrage dieser Redaktion am Freitag bestätigt. Alle Mitarbeiter der Niederlassung in Düsseldorf wurden aufgefordert, zuhause zu bleiben. Manche werden im Home Office arbeiten, somit sei ein eingeschränkter Betrieb sichergestellt, so das Unternehmen.

„Der betreffende Mitarbeiter hatte nach unseren derzeitigen Erkenntnissen keinen Mandantenkontakt“, sagte ein Unternehmenssprecher. „Die weiteren Schritte stimmen wir mit den zuständigen Behörden ab.“ In dem Düsseldorfer Büro am Graf-Adolf-Platz 15 arbeiten laut Ernst & Young 1400 Menschen.

Auch die Niederlassung von Ernst & Young in Essen ist betroffen. Weil der erkrankte Mitarbeiter im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen auch einen Tag in dem Büro an der Wittekindstraße 1a gearbeitet habe, sollen die 100 Mitarbeiter vorerst zuhause bleiben. (red)

