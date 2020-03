Düsseldorf. Bei der Provinzial-Versicherung in Düsseldorf sind fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt 20 sind in häuslicher Quarantäne.

Bei der Provinzial-Versicherung in Düsseldorf sind fünf Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt. Das bestätigte am Donnerstag ein Unternehmenssprecher. Sie seien seit diesem Montag in häuslicher Quarantäne, zusammen mit weiteren 15 Mitarbeitern, die zu ihnen in den vergangenen Tagen beruflich Kontakt hatten.

Die fünf Innendienst-Mitarbeiter waren in der vergangenen Woche bei einer mehrtägigen Team-Klausur, an der insgesamt 20 Personen teilgenommen hatten, sagte der Unternehmenssprecher auf Nachfrage. Die Veranstaltung sei nicht in der Zentrale im Stadtteil Wersten gewesen, sondern auswärtig, erklärte Sprecher Christoph Hartmann.

Krankheitssymptome nach einer internen Team-Klausur

Am vergangenen Wochenende sei die erste Infektion bei einem der Mitarbeiter festgestellt worden, berichtete Hartmann. „Daraufhin wurde noch am Wochenende entschieden, dass alle 20 Mitarbeiter dieser Team-Klausur ab Montag vorsorglich bis auf Weiteres zuhause bleiben“. Man haben den betroffenen Personenkreis so rasch „isoliert“. Andere Mitarbeiter in der Zentrale sind so geschützt worden, die Arbeit in der Zentrale gehe „ganz normal weiter“, berichtete Hartmann.

Die Provinzial stehe in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf. „Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht erforderlich“, sagte der Hartmann. Im Hause selbst habe man bereits in der vergangenen Woche die Mitarbeiter „eingehend über Präventionsmaßnahmen unterrichtet“, sagte Hartmann: Dazu gehörten besondere Sorgfalt bei Hygiene und dem Verzicht aufs Händeschütteln.

Von den insgesamt 20 Mitarbeitern in heimischer Quarantäne sind „nicht alle erkrankt“, betonte Hartmann. Die fünf Infizierten würden nach Angaben der Stadt zwar in Düsseldorf arbeiten, aber nicht dort wohnen.

Unterdessen hat die Stadt Düsseldorf am Donnerstag eine bisherige Flüchtlingsunterkunft zu einer möglichen Quarantäne-Station vorbereitet: Falls sich Corona-Verdachtsfälle in Düsseldorf häufen, sei man vorbereitet, teilte Oberbürgermeister Thomas Geisel mit: „Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet“. Die rund 100 Flüchtlinge aus der Unterkunft wurden in andere Einrichtungen verlegt. (dae)