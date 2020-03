Ein Feuerwehrmann der Feuerwehr Düsseldorf hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt am Samstag mit. (Symbolbild)

Infektion Coronavirus: Feuerwehrmann in Düsseldorf ist infiziert

Düsseldorf. Bei der Düsseldorfer Feuerwehr gibt es einen Infektionsfall mit dem Coronavirus. Der erkrankte Feuerwehrmann stammt aus dem Kreis Heinsberg.

Ein Feuerwehrmann der Düsseldorfer Feuerwehr ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Der Mann stamme aus dem in NRW am meisten vom Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg, teilte die Stadt Düsseldorf am Samstag mit.

Die Landeshauptstadt versicherte aber: „Die Feuerwehr Düsseldorf ist weiter voll in der Lage, alle Einsatzfunktionen zu gewährleisten, eine Unterbrechung des Dienstbetriebs auf der betroffenen Feuer- und Rettungswache ist nicht erforderlich.“ Der Feuerwehrmann sei nur leicht erkrankt und bereits auf dem Weg der Besserung, stehe aber, ebenso wie elf Kontaktpersonen, unter häuslicher Quarantäne. (dpa)

Hier finden Sie alle weiteren Entwicklungen zum Coronavirus in NRW sowie die Meldungen aus Deutschland und der Welt.