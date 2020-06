Corona in Düsseldorf: Infiziertenzahl erhöht sich auf 238

In Düsseldorf sind bisher 37 Menschen an den Folgen des Virus gestorben.

Mit Stand Freitag, 26. Juni, 17 Uhr wurde seit dem 3. März bei 1769 Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 238 Menschen sind aktuell infiziert. Das sind erneut 26 mehr als noch Vortag Donnerstag. Davon werden 18 (+1) in Krankenhäusern behandelt, davon 4 auf Intensivstationen. 37 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben.

1494 (+6) Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 514 Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, 34 mehr als am Donnerstag.

24,0 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner

Alarmierend ist die sogenannte 7-Tages-Inzidenz in Düsseldorf. Sie liegt am Freitag bei 24,0, lag am Donnerstag noch bei 21,4. Dieser Wert gibt die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an. Steigt er auf 50, wird es einen Lockdown geben.

117 Abstriche wurden am Freitag, 26. Juni, bis 16 Uhr in der Diagnostikpraxis vorgenommen. Im Drive-In-Testzentrum wurden am Freitag, 26. Juni, bis 16 Uhr 90 Abstriche genommen. Dazu kommen 157 weitere Abstriche vom Vortag, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Mit StandFreitag, 26. Juni, sind seit dem 4. März insgesamt 17.293 Abstriche in Düsseldorf durchgeführt worden.

Beim Corona-Informationstelefon unter 0211/8996090 sind am Freitag, 26. Juni, bis 16 Uhr, 456 Anrufe eingegangen. Seit dem 2. April ist dort ein sogenannter Phonebot im Einsatz, der automatisch generierte Antworten gibt. Danach wurden am Freitag noch 290 Anrufe durchgestellt, von denen 289 angenommen und mündlich beantwortet werden konnten.

