Newsletter Corona in Düsseldorf: Das tägliche Mail-Update abonnieren

Kreis Wesel Wie entwickelt sich die Corona-Lage in Düsseldorf? Wir schicken Ihnen kurz und kompakt die wichtigsten Zahlen per Mail. Hier kostenlos anmelden.

Lockerungen, Verschärfungen, Notbremse, Test-Option: In der Corona-Pandemie fällt es zunehmend schwerer, den Überblick zu behalten. Auch in Düsseldorf ist die Lage dynamisch, unsere Redaktion berichtet täglich über Auswirkungen der Krise auf die Menschen in der Landeshauptstadt.

Mit unserem Newsletter zur aktuellen Corona-Lage in Düsseldorf behalten Sie den Überblick: Wir schicken Ihnen kurz und kompakt jeden Morgen die wichtigsten Zahlen und Nachrichten ins E-Mail-Postfach. Wie entwickelt sich die Sieben-Tage-Inzidenz? Wo steht die Stadt im NRW-Vergleich? Wie viele Neuinfektionen und Todesfälle gibt es? Dazu kommen die wichtigsten Nachrichten des Morgens.

Mit unserem Newsletter bleiben sie auf dem Laufenden, anmelden können Sie sich ganz einfach über das untenstehende Formular. Die Registrierung für den Newsletter ist kostenlos und jederzeit kündbar. Jetzt abonnieren: