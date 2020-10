Corona-Demo zieht bald wieder durch Düsseldorf

Keine vier Wochen nach der ersten Corona-Demo in Düsseldorf planen die Organisatoren die nächsten Veranstaltungen in der Landeshauptstadt. Eine Demonstration für den 15. November ist bereits bei der Polizei angemeldet. 10.000 Teilnehmer erwartet Anmelder Michael Schele aus Hagen demnach.

Veranstalter wollen Familien mit Kindern ansprechen

Der Demonstrationszug soll unter dem Namen „Kinderlächeln ohne Maske“ stattfinden und von Ortsgruppen der Bürgerinitiative „Eltern stehen auf“ getragen werden. Die setzt sich gegen das Tragen von Masken, den Mindestabstand und eine Impfpflicht bei Kindern ein. So sollen auch bei dem Protestzug durch Düsseldorf vor allem Familien mit Kindern angesprochen sein und mitlaufen, ganz ähnlich zu den teilweise abgesagten Martinszügen, sagt Schele von der Gruppe „Querdenken 231“ aus Dortmund, die bereits die Düsseldorfer Demo im September organisiert hatte.

Wie der Organisator Michael Schele mitteilte, findet das Planungsgespräch mit der Polizei kommende Woche statt. Angedacht sei bislang, dass die Demonstration wieder auf der Rheinwiese am Kaiser-Wilhelm-Ring in Oberkassel startet und endet.

Eine weitere Demonstration ist für den 6. Dezember geplant. Bei einer Art Nikolausveranstaltung wollen die Teilnehmer dann gegen die Corona-Regeln der Politik auf die Straße gehen. Michael Schele kündigte an, dass dieser Protest wegen des Wetters vermutlich nicht auf der Rheinwiese stattfinden wird, sondern eine Veranstaltung auf dem Burgplatz und dem Marktplatz denkbar sei.

„Querdenken“-Gruppe in Düsseldorf gegründet

Nach der ersten Corona-Demo in Düsseldorf am 19. September hatte Michael Schele angekündigt, regelmäßig Protestzüge in der Landeshauptstadt zu veranstalten. Nun soll eine eigene Ortsgruppe der Querdenken-Initiative die Organisation zukünftiger Veranstaltungen übernehmen. Wie Schele mitteilte, habe sich vor wenigen Tagen der Ableger Querdenken 211 gegründet und sei bald auch mit eigener Internetseite vertreten. Das Bündnis Querdenken 711 aus Stuttgart, aus dem viele weitere Ortsgruppen entstanden sind, war unter anderem an den umstrittenen Demonstrationen in Berlin beteiligt. In Düsseldorf waren die Demonstranten erstmals im September unterwegs und zogen mit etwa 4500 Teilnehmern gegen die Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt.