CDU wählt Jarzombek und Pantel für Bundestagswahl

In der Mitsubishi Electric Halle – dort wo sich sonst Stars und Sternchen die Ehre geben – versammelte sich am Samstag die Düsseldorfer CDU, um ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr zu wählen. Die Teilnehmer gaben sich entspannt, die Redner versuchten die Stimmung zu lockern. Doch es lag eine der aktuellen Situation geschuldete Anspannung in der Luft. Der Parteivorstand zog den Parteitag daher in Höchstgeschwindigkeit durch. Man wollte nur so lange wie nötig, eine große Veranstaltung im geschlossenen Raum abhalten. Um 10 Uhr ging es los, 14 Minuten nach Beginn hatte man sämtliche Formalien erledigt und konnte zur Kandidatenwahl übergehen.

Wahl ohne Gegenkandidaten

Die beiden Bundestagsabgeordneten Thomas Jarzombek (47) und Sylvia Pantel (59) traten ohne Gegenkandidaten an – ihre Wahl war eine Formalie. Um 11.15 Uhr standen auf dem Turbo-Parteitag die Ergebnisse fest: Mit klaren Mehrheiten wurden beide Kandidaten schließlich wiedergewählt. Jarzombek – der auch Parteichef der Düsseldorfer CDU ist – erhielt rund 80 Prozent der Stimmen. Sylvia Pantel dagegen kam mit rund 70 Prozent auf gerade einmal eine Zustimmung von zwei Dritteln der Vertreter – und das ohne Konkurrenz.

Rückblick: Bundestagswahl 2017 in Düsseldorf In Wahlkreis I lag die CDU 2017 weit vorne. Auf dem dritten Platz hinter Jarzombek und Tacer folgte die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit 12,8 Prozent. Dahinter landeten die Düsseldorfer Grünen-Chefin Paula Elsholz mit 8,41 Prozent und Linken-Chef Udo Bonn mit 7,36 Prozent. Enger war das Rennen in Wahlkreis II, wo auf Pantel und Rimkus die Linken-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Fraktionschefin Sahra Wagenknecht mit 13,04 Prozent folgte. Dahinter lag Sebastian Rehne (FDP) mit 9,2 Prozent, gefolgt von Uwe Warnecke für die Grünen mit 8,3 Prozent.

CDU will wieder gewinnen

Das Ziel der Wahl ist jedoch umso klarer: Die CDU will erneut die beiden Bundestagswahlkreise gewinnen. Wie auch in 2017, als Jarzombeks Wahlkreis I im Norden mit 40,42 Prozent, weit vor dem Zweitplatzierten Sozialdemokraten Philipp Tacer (24,45 Prozent) gewann und Pantel den Wahlkreis II im Süden mit 33,81 Prozent gegen den SPD-Bundestagsabgeordneten Andreas Rimkus (27,31 Prozent) holte.

Man habe im Kreisverband lange diskutiert und sei zu dem Schluss gekommen, die Veranstaltung in der Halle durchzuführen, erklärte Thomas Jarzombek. Denn hätte man sie vor dem Lockdown abgesagt, sei man nicht sicher gewesen, ob man sie im Dezember oder Januar hätte nachholen können. Die Kandidaten wurden angehalten, ihre Reden so kurz wie möglich zu halten.

Mit Optimismus in den Wahlkampf

Pantel betonte, nur die CDU sei in der Lage, die schwierigen Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Auch Themen wie der Klimawandel seien der Union wichtig, „jedoch ohne ideologische Scheuklappen“, sagte sie mit Nachdruck. Thomas Jarzombek indes warnte, die Wahl ohne Merkel sei kein Selbstläufer, auch wegen den erstarkten Grünen. Man werde kämpfen müssen und werde wie auch bei der Kommunalwahl früh mit dem Wahlkampf beginnen. Auch kündigte er an, die CDU wolle wie auch bei der Kommunalwahl verstärkt auf digitalen Wahlkampf setzen.

Jarzombek und auch der designierte Oberbürgermeister Stephan Keller betonten, wie wichtig die Einigkeit in der Partei für den Wahlkampf sei. „Ich will diesen Wahlkreis gewinnen. Gegen die Grünen, gegen die SPD und gegen wen auch immer“, schloss Jarzombek.