CDU Düsseldorf stellt Fraktionschef nicht mehr für Wahl auf

Düsseldorf. Heftige Schlappe für Rüdiger Gutt: Er unterlag in einer Kampfabstimmung und fliegt damit aus dem Stadtrat. Es gab zwei weitere Kampfabstimmungen.

Auch von der Reserveliste ist der Fraktionschef geflogen

Dabei kam es zu einer heftigen Schlappe für den bisherigen Fraktionschef der CDU im Stadtrat: Rüdiger Gutt wurde nicht mehr als Kandidat aufgestellt und fliegt damit aus dem Stadtrat. Gutt wurde vom Ortsverband Derendorf für den Wahlkreis 5 (Derendorf West/Golzheim) nominiert, Ratsherr Rainer Kretschmann vom Ortsverband Golzheim. In der geheimen Abstimmung erhielt Gutt 102 Stimmen, Kretschmann setzte sich mit 172 Stimmen durch. Rüdiger Gutt verzichtete auf eine Kandidatur in einem anderen Wahlkreis. Auch auf der Reserveliste taucht er nicht mehr auf: Da er keinen Wahlkreis hat, wurde er auf Vorstandsvorschlag dort nicht mehr aufgenommen, obwohl er ursprünglich für Platz 2 der Liste vorgesehen war. Rüdiger Gutt war über die Niederlage, für die er „Machtspiele“ in der Fraktion verantwortlich macht, sichtlich enttäuscht und verärgert.

Annelies Böcker (80) setzte sich knapp durch gegen Herausforderer

Stefan Golißa schaffte es nicht gegen Annelies Böcker, wenn auch nur mit zwei Stimmen Unterschied. Foto: oh

Die vom Ortsverband Zoo für den Wahlkreis 7 (Düsseltal Südwest/Flingern Nord) nominierte langjährige Ratsfrau Annelies Böcker (80) setzte sich mit 136 Stimmen knapp gegen Stefan Golißa (42), Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 5, durch. Er erhielt 134 Stimmen. Zuvor hatte sich unter anderem Sylvia Pantel, Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Düsseldorfer Frauen Union, für Annelies Böcker stark gemacht. Pantel hob hervor, dass unter den 41 CDU-Kandidaten nur neun weiblich seien. Sie warf Golißa vor, sich nicht an interne Regeln zur Kandidatenaufstellung gehalten zu haben und seine Ratskandidatur vorher nicht angekündigt zu haben. Ein Golißa-Unterstützer warnte dagegen davor, „eine Verschwörungstheorie“ gegen Golißa aufzubauen und forderte mit Blick auf Böckers Alter: „Der Jugend eine Chance geben!“

Heiner Bremer schaffte die angestrebte Kandidatur

Auch im Wahlkreis 27 (Ludenberg Nord/Grafenberg/Hubbelrath/Knittkuhl) kam es zur Kampfkandidatur. Heiner Bremer (70), langjähriger Bezirksvertreter im Düsseldorfer Osten, kandidiert erstmals für den Stadtrat – und setzte sich mit 138 Stimmen gegen Missagh Ghasemi (128 Stimmen) durch. Für Bremer machte sich unter anderem Marco Schmitz stark, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der CDU im Stadtbezirk 7, für Ghasemi die Junge Union.

Kult-Bäcker Josef Hinkel ist der beliebteste Kandidat bei der CDU

Bäckermeister Josef Hinkel kandidiert erstmals für den Stadtrat. Foto: oh

Die größte Zustimmung bei der Wahl der Wahlkreiskandidaten hatte mit 270 Stimmen und 5 Gegen-Stimmen und 3 Enthaltungen Kult-Bäcker Josef Hinkel, der erstmals im Wahlkreis 1 (Altstadt/Carlstadt/Stadtmitte/Pempelfort West) antritt. Der zweitbeste Kandidat mit 256 Ja-Stimmen war Andreas Schröder für den Wahlkreis 8 (Düsseltal Südost/Flinger Broich), gefolgt von Christian Rütz mit 254 Stimmen für den Wahlkreis 32 (Vennhausen Süd/Alt Eller). Die wenigsten Stimmen erhielt Junge Union-Chef Ulrich Wensel (Wahlkreis 33, Eller Süd/Eller West): 218 Ja-Stimmen, 45 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen.