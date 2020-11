Busfahrer in Düsseldorf nachts brutal zusammengeschlagen

Düsseldorf. Auf dem Weg zum Depot wurde ein Fahrer nachts angehalten und von zwei Schlägern brutal attackiert. Die Rheinbahn setzt 1000 Euro Belohnung aus.

Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, gab es bereits in der Nacht zum vergangenen Sonntag eine brutale Attacke auf einen Busfahrer im Düsseldorfer Stadtteil Vennhausen. Nach bisherigen Ermittlungen war der Busfahrer (30) gegen 0 Uhr nach seiner letzten Linienfahrt ohne Fahrgäste auf dem Weg zum Rheinbahn-Betriebshof.

Fahrer wurde per Handzeichen angehalten

An der Gothaer Straße trat plötzlich ein Mann auf die Fahrbahn und forderte den Fahrer per Handzeichen zum Anhalten auf. Im Glauben der Mann sei in einer Notlage, hielt der Fahrer und öffnete die Tür. Ein zweiter Täter kam aus der Dunkelheit. Beide Männer forderten den Busfahrer dazu auf, sie mitzunehmen. Als er dies ablehnte, attackierten sie den Fahrer im Türbereich und außerhalb des Busses mit Schlägen und Tritten. Das Opfer konnte sich schließlich mit schweren Verletzungen wieder in den Bus retten.

Angreifer flüchteten unerkannt

Die Angreifer flüchteten. Einer der Schläger ist etwa 20 bis 22 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er ist rothaarig, hat ein auffallend blasses Gesicht und eine mollige Statur. Er war mit einer schwarzen Bomberjacke und einer Jogginghose bekleidet. Der zweite Täter ist ebenfalls etwa 20 bis 22 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, auffallend dünn und trug eine Basecap. Beide Täter sprachen akzentfrei Deutsch.

Die Rheinbahn hat eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. Zeugen-Hinwiese erbeten an das Kriminalkommissariat 35 der Düsseldorfer Polizei unter 0211/8700.