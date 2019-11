Symbolfoto: Mit 36 Einsatzkräften ist die Feuerwehr im Gebäude der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf am Montagabend im Einsatz gewesen.

Düsseldorf. Einsatz für die Feuerwehr: Wasser ist am Montag im Bühnenbereich der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf ausgetreten. Ursache ist noch unklar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wasserschaden im Bühnenbereich der Deutschen Oper am Rhein

Erneut ist es in einem Gebäude der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf zu einem Wasserschaden gekommen - dieses Mal im Bühnenbereich. 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Montagabend drei Stunden lang mit der Beseitigung des Wassers beschäftigt, heißt es in einer Mitteilung am Dienstag. Die Gründe für den Wasserschaden in dem Gebäude an der Heinrich-Heine-Allee in der Altstadt sind laut Feuerwehr noch unklar.

Ein Feuermelder hatte gegen 20.50 Uhr Alarm geschlagen: Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie den Wasseraustritt im Bereich der Bühne feststellen. Sofort sei die Wasserzufuhr für den Bereich abgestellt worden, um einen größeren Schaden zu verhindern. Weitere Unterstützung wurde angefordert.

Wasser gelangte auch in die unter der Bühne befindlichen Räume

Da das Wasser von der Bühne aus auch in die darunterliegenden Räume gelangt war, setzte die Feuerwehr fünf Wassersauger im gesamten Gebäude ein. Das Wasser stand laut Feuerwehr nur wenige Zentimeter hoch, nach rund drei Stunden konnte es entfernt werden.

„Die genaue Ursache des Wasseraustritts muss im Weiteren überprüft werden“, schreibt die Feuerwehr, die über die Schadenssumme sowie eine Beeinträchtigung des Spielbetriebs keine Angaben macht. Im August hatte es in dem Gebäude, in dem der Ticketshop der Deutschen Oper am Rhein untergebracht ist, ebenfalls einen Wasserschaden gegeben. Drei Etagen standen damals unter Wasser. (red)