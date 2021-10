Bücherei extra für Jugendliche im KAP1

Die Einrichtung der neuen Jugendbibliothek in Düsseldrof im KAP 1 haben die Jugendlichen selbst bestimmt - in einer Befragung haben sie sich vorab unter anderem bequemen Sitzmöglichkeiten gewünscht

Düsseldorf. Schwerpunkte liegen auf Gaming, Veranstaltungsarbeit und Community-Building. Raum zum Wohlfühlen auf 200 Quadratmetern.

In der neuen Zentralbibliothek im KAP1 wird es erstmals eine eigene Jugendbibliothek geben: Auf 200 Quadratmetern ist für die Jugendlichen ein Raum zum Wohlfühlen entstanden. An der Präsentation der neuen Fläche gestern nahmen Stephan Schwering, Leiter der Zentralbibliothek, und Medienpädagogin Svenja Kersting teil.

Die Jugendbibliothek wird direkt neben der neuen Kinderbibliothek zu finden sein. Die Einrichtung haben die Jugendlichen selbst bestimmt - in einer Befragung haben sie sich vorab gewünscht, dass die Regale an den Wänden verteilt werden und höher sind, als in der Kinderbibliothek. Auch der Wunsch nach bequemen Sitzmöglichkeiten wurde erfüllt: Sitzplätze mit Sofa, ein Stehtisch mit Barhockern und Sitzstufen laden zum Entspannen ein.

Die Jugendbibliothek bietet attraktive Präsentationsmöglichkeiten und eine ausgesuchte Sammlung an Jugend- und Hörbüchern ab 13 Jahren - Angebot, Ausstattung und Atmosphäre richten sich gezielt an die Jugendlichen und ihren Bedürfnissen in der Freizeit. In den beiden Schülercentern direkt in der Nachbarschaft in der Kinderbibliothek (bis einschließlich Klasse 8) und vor der Jugendbibliothek (ab Klasse 9) gibt es zudem zahlreiche Lern- und Abiturhilfen für alle.

Neuer Fokus

Zukünftige Zielgruppen der neuen Jugendbibliothek sollen sowohl die verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit als auch die Gaming- und Cosplay-Communities werden: Gemeinsame Aktionen und offene Gaming-Angebote auf unterschiedlichen Konsolen sowie das Live-Streaming von Spiele-Events legen einen besonders starken Fokus auf den Gamingbereich. Zudem werden regelmäßige Treffen zum Testen und Bewerten neuer Spiele angestrebt und zahlreiche vielfältige Workshops zu den Themen Gaming, Coding und Programmieren angeboten. Auch regelmäßige Veranstaltungen zum Thema Virtual Reality sind geplant.

Darüber hinaus sollen die Jugendlichen mit einem eigenen TikTok-Kanal erreicht werden und so eine eigene jugendliche Bibliothekscommunity aufbauen. Über den Account, der ab sofort besucht werden kann, können analoge und digitale Angebote für Jugendliche effektiv verbunden werden.

