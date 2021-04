Brunnensanierung auf der Kö wegen brütender Gänse gestoppt

Eine Gans am Tritonenbrunnen: Der Architekt hatte die Tiere entdeckt.

Düsseldorf. Wegen eines brütenden Gänsepaares musste jetzt die Sanierung des berühmten Tritonenbrunnen am Kö-Graben in Düsseldorf unterbrochen werden.

Das Federvieh geht vor: Wegen eines brütenden Gänsepaares wurde jetzt die Sanierung des berühmten Tritonenbrunnen am Kö-Graben unterbrochen. Die Tiere wurden in der vergangenen Woche auf der Westseite des Brunnens entdeckt.

Architekt informierte die Tierrettung

Der zuständige Architekt informierte die Tierrettung. Gemeinsam mit einem Tierarzt wurde dann entschieden, dass nur Arbeiten mit einem Abstand von fünf Metern zu den Gänsen wieder aufgenommen werden dürfen. Die so genannten Beipflasterungsarbeiten bis zu den Balustraden sowie die Reinigungsarbeiten können so mit der entsprechenden Distanz fortgeführt werden.

Im Anschluss an die Brutzeit, etwa in drei Wochen, werden die Natursteinarbeiten an der Westseite des Brunnens fortgesetzt, teilt die Stadt mit. Die gesamte Sanierung soll voraussichtlich Mitte bis Ende Mai abgeschlossen sein.