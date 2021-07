Brennendes Wohnzimmer in Düsseldorf gelöscht

Lörick. Im Stadtteil Lörick loderten plötzlich Flammen aus einem Fenster. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und alle Bewohner in Sicherheit bringen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es Montag früh um 3.13 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Anwohnerin auf der Wevelinghover Straße meldete sich bei der Feuerwehr. Sie schilderte, wie Flammen aus einem Fenster des gegenüberliegenden Hauses schlugen. Die Feuerwehr entsandte umgehend mehrere Einheiten zur Brandbekämpfung und den Rettungsdienst.

Als diese wenige Minuten später an der Adresse eintrafen, brannte das Wohnzimmer im vierten Stock lichterloh. Der hereingeschickte Atemschutztrupp machte sich umgehend auf die Suche nach dem betroffenen Mieter. Glücklicherweise hatte der 63-Jährige sich selber in Sicherheit bringen können - er empfing die Feuerwehrleute an der Tür. Die Notfallsanitäter versorgten ihn umgehend und transportierten den Mann in ein Krankenhaus.

Feuerwehr schätzt 50.000 Euro Schaden

Mit einem Rauchschutzvorhang verhinderten die Einsatzkräfte eine Ausbreitung des Rauches im Treppenhaus. Das Feuer wurde zunächst durch das geborstene Fenster von außen eingedämmt. Ein Atemschutztrupp übernahm dann die Löscharbeiten im Innern. Die Feuerwehr retteten zwei Bewohner aus dem vierten Stock und befreite das Treppenhaus vom Rauch. 35 Wohnungen wurden auf Raucheintritt kontrolliert, nur die ausgebrannte Wohnung war jedoch betroffen. Sie ist laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar, der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

21 Menschen mussten betreut werden

Mehrere Bewohner waren bereits aus dem Haus geflüchtet und am Straßenrand versammelt. Insgesamt 21 Menschen wurden in einem Großraumkrankenwagen der Feuerwehr betreut. Sie konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache.

