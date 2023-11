Brand in Düsseldorf-Oberbilk: Feuerwehr rettet 24-Jährige

In Düsseldorf-Oberbilk hat es am Dienstagabend in einer Wohnung gebrannt.

Düsseldorf. Einsatzkräfte haben eine Mieterin aus ihrer Wohnung befreit. Sie konnte sich vor einem Küchenbrand zunächst auf den Balkon flüchten.

Am frühen Dienstagabend ist es auf der Heerstraße in Düsseldorf-Oberbilk zu einem Küchenbrand gekommen. Die Feuerwehrleute konnten die 24-jährige Mieterin aus ihrer Wohnung retten. Sie blieb unverletzt, weil sie sich laut Feuerwehrbericht zunächst selbstständig auf ihrem Balkon in Sicherheit bringen konnte.

Um kurz vor 18 Uhr hatte die Frau die Feuerwehr Düsseldorf über einen Küchenbrand in ihrer Wohnung informiert. Als die ersten von insgesamt 22 Einsatzkräften eintrafen, stellten sie Rauch aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses fest. Die Feuerwehrleute mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen. Damit sich der Rauch nicht ins Treppenhaus ausbreitete, installierten die Einsatzkräfte einen Rauchschutzvorhang vor der Wohnung.

Brand in Düsseldorf-Oberbilk: Feuer durch Topf auf Herd entstanden

Mit einer Brandfluchthaube führten die Einsatzkräfte die Frau von ihrem Balkon aus der Wohnung. Dann übergaben sie sie an den Rettungsdienst und löschten die Wohnung. Das Feuer war durch einen Topf auf dem Herd entstanden. Die Einsatzkräfte konnten es schnell unter Kontrolle bringen. Weitere Personen im Gebäude waren nicht betroffen. Die 24-Jährigen konnte nach circa einer Stunde wieder in ihre Wohnung zurück. (red)

