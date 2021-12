Branche boomt, Zusteller leiden - auch in Düsseldorf

Paketdienste arbeiten nicht nur an Weihnachten am Limit. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Düsseldorf. Die Zahl der Pakete hat sich inflationär erhöht. Die Boten verdienen allerdings nicht viel mehr als vorher.

Wer sich 30 Kilo Tierfutter von einem Paketboten in den fünften Stock einer Düsseldorfer Wohnung schleppen lässt, weiß oder ahnt zumindest, dass ein solches Vorgehen nicht nur unverschämt, sondern auch den Paketboten (rechtlich) nicht zuzumuten ist. In jedem Fall gilt das für Zusteller, die für ein Unternehmen arbeiten, die dem Tarifrecht unterliegen, also vor allem, für die Post und UPS.

Oft reicht die Arbeitszeit nicht aus um das Paketaufkommen zu beherrschen

Aber auch in der NRW-Landeshauptstadt sind viele Fahrer für Fremdfirmen oder Subunternehmer unterwegs. Hermes beispielsweise beschäftigt rund 70 Prozent Sub- oder sogar Sub-Subunternehmer. Gerade für Amazon fahren offensichtlich viele Boten, die nur befristete Verträge haben, gerade einmal den Mindestlohn bekommen und eventuell auch viele Überstunden ableisten müssen, weil sie sonst die Mengen an Paketen gerade vor Weihnachten in ihrer Arbeitszeit nicht alle ausliefern können. Selbst bei der DHL liefern Boten teilweise auch nach zehn Arbeitsstunden noch aus, weil das Paketaufkommen so groß ist.

Täglich werden 13 Millionen Pakete ausgeliefert

„Früher war es nur in der Weihnachtszeit so, dass doppelt so viele Pakete wie normal ausgeliefert werden mussten“, erklärt der für den Düsseldorfer Bezirksverband Gewerkschaft Verdi in diesem Bereich zuständige Uwe Speckenwirth. „Seit der Corona-Pandemie ist das ein Dauerzustand. Dieser Bereich boomt, und es wird immer mehr. Und das sieht man in den Straße eigentlich ständig.“ Der Umsatz der Branche hat sich auf inzwischen 30 Milliarden Euro seit 2010 versechsfacht. 2020 wurden rund 4 Milliarden Pakete in Deutschland zugestellt, das sind umgerechnet täglich 13 Millionen Pakete.

Um Weihnachten herum sind es 22 Millionen Pakete. Inzwischen sind auch mehr als eine Viertelmillion Zusteller in deutschen Städten und Gemeinden unterwegs. Zuletzt mussten 11.000 zusätzliche Jobs geschaffen werden, um den Bedarf an Auslieferern zu decken. Die weltweiten Gewinne der Paketdienstleister betrugen im Jahr 2020 dann auch 17,3 Milliarden Euro.

Lohnstruktur der Paketboten ist sehr unterschiedlich

In einem von Verdi neu ausgehandelten Flächentarif gibt es zwei Prozent mehr Lohn ab 1. Januar 2022. Doch viele Zusteller liegen unter dem Stundenlohn von 14 Euro und kommen teilweise nur auf den Mindestlohn von 9,60 Euro. „Man kann nur hoffen, dass die Subunternehmer sich an den Mindestlohn halten“, sagt Speckenwirth.

Das gilt auch für die Personen. die sich für den Job interessieren, aber dann schnell wieder abspringen, weil die Arbeit ihnen zu schwer und letztlich auch zu lästig ist. Offensichtlich werden auch nicht überall die Ruhezeiten so wie vorgeschrieben eingehalten, weil der Druck durch die große auszuliefernde Paketmenge dann zu groß wird. „Man hört immer wieder, dass Fahrer und Boten eingearbeitet werden und dann doch schon nach kurze Zeit die Brocken wieder hinschmeißen“, sagt der Verdi-Sprecher. Das gilt auch deswegen für Düsseldorf, weil die Paketboten hier oft genug im Stau stehen und ihr Arbeitspensum nicht erfüllen können.

In Krefeld mit Auswirkungen nach Düsseldorf ist Amazon durch das große Verteilzentrum in der Seidenstadt sehr aktiv. Besondere gute „Kritiken“ bekommt das Unternehmen von den „eigenen“ Paketboten allerdings nicht.

