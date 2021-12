Boot-Absage: Düsseldorfs Messechef zeigt Verständnis

Düsseldorf. Im zweiten Jahr hintereinander muss die Freizeitmesse Boot in Düsseldorf abgesagt werden. Die ersten Jachten waren bereits angeliefert worden.

Aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Virusvariante gab am Mittwochabend die Landesregierung bekannt, dass es im Januar keine großen Messeveranstaltungen in NRW geben soll. Dies betrifft auch die Boot in Düsseldorf, die als überregionale Freizeitmesse wegen der beschlossenen Maßnahmen der Landesregierung 2022 nicht stattfinden darf. „Natürlich haben wir gehofft, dass die Pandemielage im Januar die Durchführung der Boot unter strengen Hygieneauflagen zulassen würde“, betont Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). Aber es sei „letztlich nur konsequent“, zur Eindämmung der Verbreitung der Omikron-Variante auch auf große Publikumsmessen zu verzichten. „Ich war mir bereits vor dem Verbot des Landes mit der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf einig, kein unvertretbares Risiko einzugehen und die boot notfalls abzusagen“, so Keller weiter.

Messe-Geschäftsführer verabschiedet sich „schweren Herzens“ von der Boot

Von Messeseite herrscht ebenfalls „vollstes Verständnis für die Entscheidung der Politik“, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heißt. „Die Pandemie muss schnellstmöglich überwunden werden, damit auch die Messewirtschaft wieder mit Planungssicherheit für Aussteller und Besucher arbeiten kann“, sagt Messe-Geschäftsführer Wolfram N. Diener, der sich „schweren Herzens“ von der Boot für Januar 2022 verabschiedet. „Die Entscheidung der Landesregierung entspricht jedoch auch dem Wunsch vieler Aussteller, die in großer Sorge wegen einer Teilnahme an der Boot während der Omikronwelle sind.“

Die Boot lockt in „normalen Jahren“ rund 250.000 Gäste nach Düsseldorf. Sie hätte diesmal vom 22. bis 30. Januar in den Stockumer Messehallen stattfinden sollen, die ersten Boote waren bereits angeliefert und vom Kran „Big Willi“ aus dem Rhein gehoben worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf