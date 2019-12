Feuerwehr Beschädigtes Giftfass löst Großeinsatz in Düsseldorf aus

Düsseldorf. Großeinsatz für die Feuerwehr Düsseldorf in Benrath: Auf dem Gelände einer Spedition war am Mittwoch ein beschädigtes Giftfass entdeckt worden.

Großeinsatz für die Düsseldorfer Feuerwehr am Mittwochmorgen: Mitarbeiter einer Spedition in Benrath hatten ein beschädigtes 60 Liter Fass mit einer giftigen und flüssigen Chemikalie gemeldet. Spezialkräfte der Feuerwehr waren mehrere Stunden im Einsatz. Ein Mann wurde vor Ort medizinisch untersucht und vorsorglich in ein Krankenhaus. Ansonsten kamen keine Menschen zu Schaden.

Das Fass war offenbar bei Verladearbeiten beschädigt worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten aber bereits alle Mitarbeiter den Bereich an der Verladerampe verlassen. Ein Messtrupp kontrollierte den Bereich, konnte aber keine gefährliche Gaskonzentration feststellen. Weitere Einsatztrupps ausgerüstet mit Schutzanzügen isolierten das Fass und verhinderten so einen weiteren Austritt des Stoffes.

Spezialfirma entsorgte das Fass

Eine Spezialfirma entsorgte das beschädigte Fass. Nach rund dreieinhalb Stunden war der Einsatz für die 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr auf dem Firmengelände beendet. Unterstützt wurden sie von Mitarbeitern des Umweltamtes. (red)