Belarus-Solidarität in Düsseldorf

Düsseldorf. Organisatoren von Belarus-Solidaritätskundgebungen in NRW waren im Düsseldorfer DGB-Haus zu Gast, um über die Lage in Belarus aufzuklären.

Auf Einladung der DGB-Vorsitzenden Sigrid Wolf waren am Montag zwei Vertreter der belarussischen Demokratiebewegung in Deutschland im Düsseldorfer Gewerkschaftshaus an der Friedrich-Ebert-Straße zu Gast, um über die Lage in Belarus und ihre Forderungen aufzuklären. Katja Artsiomenka, Professorin für Journalismus in Köln, und der in der Krankenbetreuung tätige Bonner Anton Malkin organisieren seit dem Anfang der Proteste Kundgebungen in NRW.

25.800 Verhaftungen in 100 Tagen

Am Montag war der Tag 107 nach Anfang der Proteste – „für Belarussen eine neue Zeitrechnung“ sagt Katja Artsiomenka. Neu sei in gewisser Weise auch die belarussische Gemeinschaft in Deutschland, die hierzulande gegen die, so der Vorwurf, durch Wahlbetrug an der Macht geblieben Regierung Lukaschenko auf die Straße geht. Überhaupt erst anlässlich der Proteste habe sie sich vernetzt. Sie fordert demokratische Neuwahlen.

In diesen 107 Tagen ist viel passiert: 25.800 protestierende Belarussen wurden nach kürzlich an die Öffentlichkeit gelangten Zahlen bisher festgenommen. „Ich sage dazu eher entführt“, merkt Malkin an, schließlich passiere dies durchweg ohne rechtliche Grundlage. Auch Folter werde dabei eingesetzt. Viele der festgenommenen seien Gewerkschafter, die ihre Teilnahme am Generalstreik bekundet haben -- auch ein Grund für die erklärte Solidarität des DGB mit den Protestierenden, wie Sigrid Wolf betont. Weitere 30.000 Belarussen sind mittlerweile in die Nachbarländer geflüchtet, fügt Malkin hinzu.

Rimkus: „Natürlich passiert eine ganze Menge“

Unter Düsseldorfs demokratischen Politikern anscheinend Konsens: Die Befürwortung der belarussischen Protestbewegung und die Ablehnung Lukaschenkos. Die Vorstellungen über eine gute politische Reaktion auf die Ereignisse gehen allerdings auseinander: SPD-Bundestagsabgeordneter Andreas Rimkus betont: „Natürlich passiert eine ganze Menge. Der Außenminister Maas hat sich etwa geäußert und die Bundesregierung erkennt die Wahl Lukaschenkos nicht an.“ Auch weist er auf deutsche Gespräche mit belarussischen Oppositionellen hin. Forderungen nach wirtschaftlichen Konsequenzen finden bei ihm keinen Anklang.

Anders sieht es Marie Agnes Strack-Zimmerman, FDP-Bundestagsabgeordnete: „Es darf nicht einfach weiter gehandelt werden, als ob nichts wäre!“ Sie findet ein Wirtschaftsembargo gegen Belarus angemessen, solange Lukaschenko an der Macht ist. Doch auch unmittelbare Unterstützung will sie für Dissidenten: Politisch Verfolgte sollen eine erleichterte Möglichkeit für ein Visum bekommen. Zwangsexmatrikulierte Studenten, die zum Wehrdienst eingezogen werden, sollen von der EU Studienplätze außerhalb Belarus angeboten bekommen. „Am besten in Vilnius, im Nachbarland. Dort gibt es eine europäische Universität.“ Um eine kritische Presseberichterstattung zu ermöglichen, solle die Deutsche Welle ihr Angebot ausbauen, in Belarus belarussischsprachiges Programm anbieten. Demgegenüber ständen die staatlichen Rundfunksender, die auf russisch anti-westliche Propaganda ausstrahlten.

Demirel: „EU handelt aus Eigeninteresse“

Özlem Alev Demirel, Linke-Europaabgeordnete, sieht trotz ihrer Befürwortung der Proteste und Ablehnung Lukaschenkos die bisherige Haltung der EU, die mittels Sanktionen versucht, auf die Regierung Lukaschenko einzuwirken, kritisch. „Die EU geht immer aus Eigeninteresse in solche Auseinandersetzungen“, sagt sie. In dieser Angelegenheit präsentiere sich die EU als Vertreterin von Demokratie und Menschenrechten, gleichzeitig jedoch verhalte man sich zum Beispiel gegenüber der Türkei, in der es ebenso Repression gegen Oppositionelle und Journalisten gibt, partnerschaftlich. „Tatsächlich geht es um Einfluss auf belarussische Ressourcen und den Anteil am Belarussischen Markt.“ Demirel wünscht sich, dass es ohne Einmischungen von anderen Staaten, wozu sie auch Russland zählt, zu demokratischen Neuwahlen und einer stabilen Demokratie in Belarus kommt, getragen von den Menschen vor Ort.

Malkin und Artsiomenka sind gegenüber dieser Haltung skeptisch. Sie befürchten, dass bei dem jetzigen Maß an Repression die Bewegung irgendwann gewaltsam aufgehalten wird. Malkin vermutet allerdings, dass die belarussische Regierung bereits in einer brenzligen Lage ist. Nicht zuletzt spielte dabei auch internationaler Druck eine Rolle. Er befürwortet sogar radikale Sanktionen, die der belarussischen Wirtschaft, so Malkin, “das Licht ausschalten“ und Lukaschenko so möglichst schnell aus der Macht drängen könnten. Um eine direkte Einmischung gehe es nicht, betont Artsiomenka: ,„Die Belarussen sind keine Opfer, die Hilfe brauchen -- sie brauchen Solidarität.“

Um in der deutschen Öffentlichkeit dafür Unterstützung zu bekommen, sind sie an den nächsten beiden Sonntagen wieder in Düsseldorf auf der Straße: Um 14 Uhr auf dem Marktplatz in der Altstadt.