Belästigungs- und Mobbingvorwürfe bei Düsseldorfer Feuerwehr

An der größten Feuerwache der Landeshauptstadt (Symbolbild) gibt es gerade Ärger. Im Raum stehen Mobbing- und Bestätigungsvorwürfe.

Düsseldorf. Ärger bei der Düsseldorfer Feuerwehr. Kollegen sollen eine Feuerwehrfrau gemobbt haben. Außerdem kursierten in Chat-Gruppen rassistische Inhalte.

Bei der Düsseldorfer Feuerwehr gibt es gerade Unruhe wegen mehrerer Vorfälle auf der Feuerwache 1 an der Hüttenstraße. Eine Feuerwehrfrau, die an der größten Berufsfeuerwehrwache der Landeshauptstadt Dienst tut, soll von Kollegen sexuell belästigt und gemobbt worden sein.

Drei Feuerwehrleuten drohen nun disziplinarrechtliche Konsequenzen. Einer wurde bereits wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung freigestellt, teilten Feuerwehr und Stadtverwaltung am Montag mit.

Die Beamtin vermutet Neid ihrer Kollegen, weil sie sich auf einen Gruppenführer-Lehrgang beworben hatte und auch zugelassen wurde. Als die morgens zum Dienst erschien, hatten laut Medienberichten Unbekannte das Wort „Votze“ auf ihren Feuerwehrhelm geschrieben. Zu der Ausrüstung sollen nur Mitarbeiter der Wache Zugang haben.

Feuerwehrmann soll sich nach Brand in Bordell entblößt haben

Neben der betroffenen Beamtin hat auch die Feuerwehr-Leitung Strafanzeige gegen unbekannt erstattet.„Das ist schockierend und beschämend“, sagte Feuerwehrchef David von der Lieth. „Ich habe mich bei der betroffenen Mitarbeiterin entschuldigt.“

In einem zweiten Fall, der sich ebenfalls auf der Wache 1 abspielte, wurde ein Feuerwehrbeamter wegen Fehlverhaltens im Dienst freigestellt. Der Mann soll nach dem Brand in einem Bordell Fotos von sich mit entblößtem Geschlechtsteil geschossen und in einer internen Whatsapp-Gruppe der Wache verbreitet haben.

Feuerwehrmann soll Nacktbilder von Jugendfeuerwehrleuten gesammelt haben

In solch einer Gruppe sollen auch rassistische Inhalte geteilt worden sein. Die „Bild“ (Bezahlinhalt) hatte zuerst berichtet. Auch dies widerspreche dem Wertebild der Feuerwehr fundamental, sagte von der Lieth. Deswegen drohe einem weiteren Mitarbeiter ein Disziplinarverfahren. Man bemühe sich um „lückenlose Aufklärung“.

Die Stadt bestätigte am Montag außerdem einen weiteren Vorfall, der sich bereits im Januar ereignet habe: Damals habe ein Berufsfeuerwehrmann Mitglieder der Jugendfeuerwehr aufgefordert, ihm Nacktbilder zu schicken. Er benötige diese zur Ermittlung der Kleidergrößen, hatte er behauptet. Der Mann sei suspendiert worden und habe die Feuerwehr inzwischen verlassen. (red/mit dpa)