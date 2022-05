Bei Roncalli bilden Russen und Ukrainer die Zirkusfamilie

Düsseldorf. Bernhard Paul feiert mit Roncalli am 27. Mai nach vier Jahren Corona-Pause Comeback in Düsseldorf. 150 Leute aus aller Welt sind mit dabei.

Vor vier Jahren war Circus Roncalli zum letzten Mal am Robert-Lehr-Ufer in Düsseldorf zu Gast. Lange her ist das. Jetzt steht das Comeback an. Am 27. Mai kommt Roncalli-Mastermind Bernhard Paul mit der neuen Show „All For ART For All“ an den Rhein zurück. Und am Montag lud der Zirkusdirektor schon einmal ins Apollo-Varieté, seinem „Wohnzimmer“ unter der Kniebrücke, um den Medien die Vorfreude auf diese Premiere zu übermitteln. Doch Paul wirkte auch müde. Die Pandemie-Pause hat ihre Spuren hinterlassen. „Das Berufsverbot sitzt uns immer noch in den Knochen“, gestand der 74-Jährige. „Wir wussten ja lange nicht, wann und wie es weitergeht. Das ist so, als wenn du am Flughafen sitzt, und du weißt, dass du irgendwann fliegst, aber dann ist die Anzeigetafel die ganze Zeit kaputt.“

Termin im „Wohnzimmer-Apollo“: Karolina (li.) und Mollie aus der Roncalli-Crew mit Zirkus-Direktor Bernhard Paul. Foto: WAPPNER / NRZ

Bernhard Paul erinnert sich in diesem Zusammenhang noch gut an den Corona-März 2020, als in Recklinghausen einen Tag vor der Premiere das Aus kam. „Wir hatten alles aufgebaut, es roch schon nach Popcorn, und dann musst du 150 Leuten sagen, dass es jetzt erst einmal keine Show mehr gibt.“ Es folgte eine lange Durststrecke, eine „für alle seelische Katastrophe“. Die Artisten seien ja wie Hochleistungssportler, die plötzlich keinen Wettkampf mehr hatten. „Aber wir haben als Roncalli-Familie durchgehalten, weiter gekämpft, wir mussten auch niemandem kündigen.“, betont der Zirkuschef. Zwei Jahre später dann endlich die ersehnte Premiere am 10. März dieses Jahres in Recklinghausen. Paul: „Da sind viele Tränen geflossen.“

Düsseldorf ist ein Lieblingsplatz

Nach Corona kam dann der Krieg. Innerhalb der Zirkustruppe gebe es jedoch keine Ressentiments. „Wir haben viele Menschen aus Russland oder der Ukraine bei uns, zum Teil sind die sogar miteinander verwandt“, berichtet Paul achselzuckend. „Für uns gilt das Gleiche wir für alle – Das ist nicht der Krieg der Menschen, das ist Putins Krieg.“

Mit Russen, Ukrainern und anderen Artisten, Clowns, Musikern oder Bühnenarbeitern aus allen anderen Ecken der Welt wird Roncalli also ab dem 27. Mai an einem „Lieblingsplatz“ Station machen, „weil es fast wie Urlaub ist, seine Zelte in Düsseldorf am Rhein aufzuschlagen“, sagt Paul, der mit der neuen Show auch in die eigene Vergangenheit zurück reist: Der Österreicher war immer den Künsten zugetan, studierte in Wien Grafik und wurde schließlich Art Director des Nachrichtenmagazins „Profil“, ehe er 1975 seinen langen Traum erfüllte und Roncalli-Zirkusdirektor wurde.

Roncalli-Tochter Lili viel beschäftigt im TV

Im neuen Programm wird es aber auch Querverweise auf Werke von Frida Kahlo, Leonardo da Vinci oder Piet Mondrian oder Referenzen zum Bauhaus-Stil geben. Roncalli verspricht in der Pressemappe ein „Feuerwerk aus Artistik, bildgewaltiger 300-Grad-Holografie und hochkarätiger Live-Musik“. Viele bekannte Gesichter werden wieder dabei sein, wie etwa Weißclown und Roncall-Ikone Gensi, Seifenblasenpoet Carillon, das Duo Minsaov mit der „schnellsten Modenschau der Welt“ oder auch Starjongleur Daniel Lysenko. In diesem Jahr nicht in der Manege: Pauls sehr begehrte Tochter Lili, die 2020 bei der RTL-Show Let’s Dance gewann. Sie ist derzeit im österreichischen TV omnipräsent, etwa als Jurymitglied im Casting-Format „Starmania“. Ihr Vater sagt: „Sie wird dem Zirkus natürlich treu bleiben, aber zurzeit ist sie hin- und hergerissen.“

Das Circus-Theater Roncalli indes gastiert aktuell noch in Köln. Die Leute haben wieder Lust, auszugehen, erzählt Bernhard Paul. Die Shows in der Domstadt seien jeden Tag ausverkauft, der Chef berichtet von minutenlangen Ovationen des Publikums. „Wir haben auch technisch aufgerüstet, neues Licht, neue Lüftungsanlagen, damit sich die Menschen bei uns sicher fühlen können“, sagt er. „Manche sind noch vorsichtig und sitzen mit Maske im Publikum, viele aber auch nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin kein Arzt, sondern Zirkusdirektor.“

Und als solcher freut sich Bernhard Paul auf die Roncalli-Rückkehr nach Düsseldorf am 27. Mai. „Das wird ein großer Tag für uns!“

Tickets ab sofort zu haben

Tickets für die Show zwischen 12 und 76 Euro gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.roncalli.de oder telefonisch unter 0221-987 099 66. Die Zirkuskasse ist ab Spielbeginn täglich von 10 bis 20 Uhr (sonntags 10 bis 18 Uhr; an spielfreien Tagen von 10 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr) geöffnet.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf