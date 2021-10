Bei der „Lieblingsplatte“ in Düsseldorf fallen zwei Rekorde

Düsseldorf. Im Dezember geht es wieder los mit dem bisher jüngsten Album im Lieblingsplatte-Kosmos – aber auch mit dem ältesten.

Endlich ist es soweit, die fünfte Ausgabe des Lieblingsplatte-Festivals kann im Zakk an den Start gehen. Im vergangenen Jahr gab es coronabedingt statt eines regulären Festivals gestreamte „Bonustracks“. In diesem Dezember finden an sieben Abenden sechs Konzerte und eine Buch-Präsentation mit anschließender Podiumsdiskussion statt.

Sensation: Punk-Pioniere wieder auf der Bühne

Am 11. Dezember geht es los mit dem bisher jüngsten Album im Lieblingsplatte-Kosmos, die Berliner Rapperin Haiyti bringt ihr Album „Montenegro Zero“ auf die Bühne. Zudem gibt es mit „Yeti“ von Amon Düül II aus dem Jahr 1970 das bisher älteste Werk in der Zakk-Reihe zu hören. Eine Sensation ist, dass sich die Düsseldorfer Punk-Pioniere von Der KFc nach vielen Jahren gemeinsam auf die Bühne stellen und ihr zweites und bisher letztes Album „Knülle im Politbüro“ von 1982 performen. Ebenfalls bereits aufgelöst war To Rococo Rot, die Düsseldorf-Berliner Combo. Auch sie wollten zum Festival kommen, mussten aber kurzfristig wegen eines Krankheitsfalls ihr Kommen auf 2022 verschieben. Einer der lyrischsten und tiefgründigsten deutschen Songwriter ist Niels Frevert, sein wunderschönes Album „Zettel auf dem Boden“ spielt er exklusiv in Düsseldorf in voller Länge. Und was wäre Lieblingsplatte ohne seine HipHop-Legenden? Torch war da, die Stieber Twins und RAG aus Bochum: Nun kommt mit Creutzfeld und Jakob ein weiterer Protagonist der Golden Era des Raps hierzulande ins Zakk.

Podiumsdiskussion mit Kurator Passarge

„Future Sounds“ heißt das Buch von Christoph Dallach, mit dem er tief in die Krautrockgeschichte eintaucht und die Musiker selbst zu Wort kommen lässt. Wie die von Amon Düül oder der Band Faust, die letztes Mal bei Lieblingsplatte zu Gast war. Zusammen mit Andreas Dorau bringt Dallach einen multimedialen Trip durch die Krautrock-Historie mit, anschließend gibt es eine Podiumsdiskussion mit Kurator Miguel Passarge und Journalist Philipp Holstein.

Tickets ab Freitag, 8. Oktober, 13 Uhr unter lieblingsplatte-festival.de

