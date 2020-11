Baumschutzgruppe: Stadtrat soll Klima in den Fokus stellen

Düsseldorf. Gerade der Baumschutz schone Ressourcen, so die Düsseldorfer Aktivisten. Daher richtet die Gruppe einen dringenden Appell an den Stadtrat.

Die Baumschutzgruppe hat sich mit einem Schreiben an die Mitglieder des neugewählten Stadtrates gewandt. Darin appelliert die Gruppe bei allen Erwägungen das Klima in den Vordergrund zu stellen. Denn gerade auch der Baumschutz schone die Ressourcen, so die Gruppe.

Der Baumschutz sei auch vielen Bürgern ein Anliegen. „Es wenden sich immer mehr Menschen bei beabsichtigten Baumfällungen in ihrer Umgebung mit der Bitte um Unterstützung und Hilfe an uns“, heißt es in dem Schreiben. Die Sorge um den Baumerhalt ziehe immer weitere Kreise in der Düsseldorfer Bevölkerung und auch über die Stadtgrenzen hinaus. Die Umgestaltung der Stadt sei im vollen Gange und wird zukünftig an Dynamik und Umfang noch zunehmen. So sei mittlerweile der Grünanteil in der Innenstadt stark geschrumpft, so die Baumschutzgruppe.

Bei Planungen soll Baumerhalt im Vordergrund stehen

Daher schlägt die Gruppe vor – um die Bürger bei der weiteren Entwicklung der Stadt in zukunftsweisender und angemessener Form mitzunehmen – bei jeglichen Planungen den Baumerhalt in den Vordergrund zu stellen, „zumal die oft gepriesenen Nachpflanzungen aus ökologischer Sicht auf viele Jahre keinen Ersatz schaffen“, meint die Gruppe. Gleichzeitig kritisierst sie, dass die Kompensationen meist in weit entlegenen Außenbezirken durchgeführt würden. „Insofern muss Planern oder Investoren endlich der Baumerhalt vor Ort zur Vorgabe bei Ausschreibungen gemacht und Bewohner müssen mit ihren Eingaben gehört und ernst genommen werden.“

Die Aktivisten fürchten jedoch, dass die Coronakrise erhebliche Folgen für den Haushalt haben wird und daher kaum finanzielle Ressourcen für den Erhalt oder Ausbau der klimatisch wichtigen Grünstrukturen in der Stadt zu Verfügung gestellt werden können. Dabei sei der Erhalt von Bäumen auch weitaus kostengünstiger ist, als entsprechend zahlreiche Neupflanzungen, so die Gruppierung. (KG)