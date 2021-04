Bald mehr Hochzeiten in den Düsseldorfer Rheinterrassen

Düsseldorf. Das Düsseldorfer Familienunternehmen Stockheim, das auch als Caterer an der Messe tätig ist, wirbt jetzt verstärkt um künftige Ehepaare.

Der Veranstalter Stockheim will in den Düsseldorfer Rheinterrassen, sobald es wieder geht, verstärkt Hochzeiten ausrichten. Das erklärt das Familienunternehmen, das auch in der Stadthalle und dem Congress Center Düsseldorf (CCD) Event-Catering anbietet, in einer Mitteilung. „Dabei gehen wir auf die individuellen Wünsche unserer Gäste ein, beraten sie und entwickeln gemeinsam ganz persönliche Konzepte – natürlich unter höchst sorgfältiger Beachtung der geltenden Hygienevorschriften“, sagt Carla Stockheim, Gesellschafterin und Managerin von Stockheim. „Unser Credo lautet: Geht nicht, gibt es nicht.“

Denkmalgeschütztes Bauwerk, Terrasse mit Rheinblick

Für Hochzeitsfeiern biete das denkmalgeschützte Bauwerk optimale Voraussetzungen, so das Unternehmen. Die Rheinterrassen bieten einen großen Außenbereich direkt am Rhein, Spitzengastronomie und einen Top-Service. Diese Kombination ist einzigartig in der Landeshauptstadt, so Stockheim.

Zur Verfügung stehen den Feiernden zahlreiche Säle von unterschiedlicher Größe, jeder mit ganz eigenem Design und ausgestattet mit modernster Technik. Das Herzstück des Gebäudes ist der Rheingoldsaal mit seiner imposanten Kuppel und einer Bühne für Live-Musik im authentischen 20er-Jahre-Stil.

Rahmen-Angebot für Kinder

Auch die Küche habe einiges zu bieten, so das Unternehmen weiter. Ob sanft gegarter Salbei-Kalbsbraten mit Portwein-Jus, geschmorte Ochsenbäckchen mit Wurzelgemüse, Planken-Lachs oder zarte Maispoularde, den Gästen steht eine breite Palette zur Auswahl. Und für die ganz kleinen Gäste gibt es den zusammengestellten „Räuberteller“, ein Kinder-Buffet und eine Mal-Ecke.