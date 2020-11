Awo Düsseldorf bietet Seelsorge durchs Plexiglas

Im Beratungsraum des Jugendhauses der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Oberbilker Straße liegt dunkler Teppichboden und die Decke hängt tief. Das engt nicht ein, ganz im Gegenteil – man fühlt sich gleich ein wenig ruhiger. Auf einem gemütlichen Sofa mit bunten Kissen dürfen die Jugendlichen Platz nehmen. Der Raum ist mit Herbstdekoration geschmückt und eine Stehlampe wirft warmes Licht an die Wände. Dass das Zimmer so gemütlich eingerichtet ist, ist kein Zufall. Denn jeder, der hier Hilfe sucht, soll sich gleich geborgen fühlen. Das sei vor allem während der Gesundheitskrise wichtig, meint Yvonne Preißler, Leiterin der Jugendberatung des Awo.

Kein Vertrauen ohne persönlichen Kontakt

Seit den 1980er Jahren suchen sich Jugendliche bei den Düsseldorfer Psychologen und Therapeuten der Awo Hilfe. Erst seit kurzer Zeit dürfen wieder persönliche Beratungen stattfinden. Phasenweise konnten die Mitarbeiter der Jugendberatung den Jugendlichen nur online oder telefonisch zur Seite stehen. „Viele junge Menschen haben diese Form der Beratung abgelehnt und wollten warten, bis sich wieder persönlich getroffen werden konnte“, erzählt Yvonne Preißler. „Meine Erklärung? Jugendliche wollen sehen, wen sie da vor sich haben und ob sie der Person vertrauen können.“ Und das sei in einem Chat eben nicht möglich.

Abstand und Plexiglas

Persönliche Beratungen sind nun aber wieder erlaubt, wenn auch unter strikten Hygieneregeln. Wer das Gebäude betritt, muss sich die Hände desinfizieren. Therapeuten und zu Beratende trennt nicht nur ein großer Abstand, sondern auch eine Plexiglasscheibe. Und für alle am schwierigsten: Während der Beratung muss eine Maske getragen werden. „Die Mimik eines Menschen sagt immer etwas über die Befindlichkeit aus. Wir Beratenden sind sehr auf die verschiedene Signale des Körpers angewiesen. Die Maske, die mehr als die Hälfte des Gesichts verdeckt, macht unsere Arbeit da nicht einfacher“, erklärt Preißler.

Angst vor den Pandemie-Folgen

Den befürchteten Anstieg von häuslicher Gewalt hat Preißler nicht beobachtet. Dafür häufen sich aber andere Sorgen: „Die Jugendlichen haben während dieser Krise vor allem mit dem Kontaktverlust zu Freunden und Mitschülern zu kämpfen. Ich habe auch bemerkt, dass junge Leute eher Angst von den Auswirkungen und Folgen von Corona haben, die Angst vor dem Virus rückt da eher in den Hintergrund.“ Oft würde unterschätzt, wie sehr auch junge Menschen unter den Auswirkungen der Gesundheitskrise leiden. „Wichtig ist, dass wir für die Jugendlichen trotz Corona da sind, auch mit einem persönlichen Gespräch. Ob wir die Präsenz-Beratungen auch durch die zweite Corona-Welle aufrecht erhalten können? Hoffentlich.“