Awista-Kritik erregt die Gemüter der Düsseldorfer

Der NRZ-Artikel über die Stadtsauberkeit vom 13. Februar löste bei Düsseldorfern viele Reaktionen aus. Seit Jahren gibt es Ärger um die Sauberkeit in der Stadt. Auch für Oberbürgermeister Thomas Geisel ist das ein Aufregerthema: „Die Stadtsauberkeit hat sich kontinuierlich verschlechtert“, sagte der OB. Nun meldeten sich zahlreiche Leser mit ihrer Meinung zu Wort – mal mehr, mal weniger dem Oberbürgermeister zustimmend.

Verantwortung auch beim Bürger

So liegt laut Hans Peter Niggemann die Stadtsauberkeit nicht nur bei der Awista, sondern auch bei den Bürgern selbst: „Unser Oberbürgermeister schimpft über die Awista wegen verschmutzter Stadtteile. Was bitte kann die Awista dafür, wenn die Bürger ihre Stadtteile so zumüllen? Sollen die etwa jede Stunde rauskommen? Die Awista tut schon ihr Bestes“, schreibt er unserer Redaktion.

Ähnlicher Meinung ist auch Brigitte Schilling. Die NRZ-Leserin wünscht sich, dass die Düsseldorfer Bürger sorgsamer mit der Abfallentsorgung umgehen: „Zum Teil ist der Mensch selber schuld. Wie oft habe ich beobachtet, wie Leute mit riesigen Pappstücken an den Container kommen und versuchen sie reinzuschieben! Da wird nichts zerstückelt, geschweige plattgetreten. Wenn die Pappe drin ist, hat der Nächste Schwierigkeiten, überhaupt noch etwas rein zu werfen. Obwohl noch jede Menge Platz ist! Dann stellt man es eben neben dem Container ab und ist es los.“ In anderen Ländern werde dagegen rigoros gegen Müllsünder vorgegangen: „Nächstes Beispiel: Wie kommt ein Pappbecher auf die Fensterbank, obwohl zwei Meter weiter ein Abfalleimer steht?Es müsste viel Geld kosten, dann kommt so etwas nicht mehr vor! In Singapur findet man kein Schnippselchen auf der Straße.“

Eigentlich sehr schöne Stadt

Leser H. Schneider sieht OB Geisel und die Düsseldorfer in der Pflicht: „Vielleicht sollte unser OB an den Sauberkeitssinn der Bürger dieser – eigentlich sehr schönen -- Stadt appellieren.“ Die beiden Düsseldorfer Birgit und Alexander Heiduk freuen sich, dass das Thema „Stadtsauberkeit“ weiter in den Fokus gerückt wird. Düsseldorf habe gravierende Probleme mit der Sauberkeit: „Endlich wird einmal öffentlich gemacht, was seit langem überfällig ist. Düsseldorf ist eine schmutzige Stadt, das ist ein Fakt. Teilweise ist Düsseldorf vermüllt – und wer das nicht sieht oder aber auch nicht sehen will, handelt nicht im Interesse von uns Düsseldorfern. Augen auf, warum wurden und werden teilweise Grünflächen mit Sträuchern entfernt? Weil es zuviel Arbeit macht, dort zu reinigen.“

Bei all der Aufregung zeigt NRZ-Leser Manfred Püster vollstes Verständnis für den Job der Awista-Mitarbeiter: „Meiner Meinung nach leistet die Awista gute Arbeit; es ist teils „Knochenarbeit“. Bei Wind und Wetter -- ob kalt oder heiß, Regen oder Sturm -- die Leute verrichten stets ihre Arbeit. Egal, welche Tonnen oder auch der kostenlose Sperrmüllservice – alle Arbeiten werden pünktlich und sauber erledigt. Ebenso werden etwa die von mir über die Düsseldorf-App mitgeteilten verschmutzten Stellen unmittelbar gereinigt und der Müll beseitigt; häufig betrifft dies auch Altkleider-Container.“

Menschen werfen Müll achtlos weg

Das Problem liege, worüber sich viele NRZ-Leser einig sind, „bei uns Menschen selbst“, schreibt Püster: „Wir verunreinigen unsere Straßen und Wälder, weil der Müll nicht dorthin entsorgt wird, wo er hingehört, sondern der Müll wird einfach fallen gelassen – vom Zigaretten- Stummel über Verpackungen von Süßigkeiten bis hin zu größeren Müllstücken.“

Leserin Birgit Blanke schildert ihre Eindrücke zur Stadtsauberkeit: „Hier nur ein Beispiel von unzähligen anderen: Rund um das alte Finanzamt an der Rossstraße in Golzheim wird, seitdem es leer steht, nichts mehr gereinigt. Früher wurde es als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Zu dieser Zeit war es dort sauber, allerdings auch nur, weil die damaligen Bewohner die Reinigung selbst in die Hand genommen haben. Mittlerweile drum herum eine einzige Mūllkippe. Auch nach mehrfachen Beschwerden bei der Stadt – keine Reaktion. Dies ist nur ein Beispiel.“

NRZ-Leser Franz-Josef Pliszka ist ganz einer Meinung mit Oberbürgermeister Geisel. Da es in seinem Viertel zu wenige Restmülltonnen gebe, werde viel Abfall neben die Tonnen gestellt: „Die Awista leert aber nur die Tonnen, der Rest bleibt liegen.“ Düsseldorferin Stefanie Rasp geht mit gutem Beispiel voran: „Die Awista kann nicht überall gleichzeitig sein. Ich gehöre zu den „Müllsammlern“ in unserer Stadt, am Rhein und auch in Grünflächen. Wenn ich meinen gesammelten Müll irgendwo an einen Mülleimer stelle oder ich sehe eine wilde Müllkippe melde ich das über die Handy-App ‘Düsseldorf bleibt sauber’. Das funktioniert sehr gut.“