Autoscooter-Chefin wird im Düsseldorfer Rathaus geehrt

Düsseldorf. In insgesamt 40 Jahren erlebte Dagmar Osselmann als Schaustellerin auf der Düsseldorfer Rheinkirmes so einiges. Auch mit den Toten Hosen.

Als die Toten Hosen auf der Düsseldorfer Rheinkirmes im Uerige-Zelt 2017 ihren Überraschungs-Gig spielten, war Dagmar Osselmann hautnah dabei. Gitarrist Andy Meurer hatte sie mit einem Glas Altbier in der Hand Backstage reingeschleust, berichtet die Schaustellerin. „Andy und ich kennen uns schon lange und haben zusammen Abitur in Mettmann gemacht. Das ist 40 Jahre her“, so die Betreiberin des Autoscooters „Diamond“, der wie gewohnt an der Kirmesgasse steht.

Der Auftritt von Campino und Co. vor fünf Jahren sei mit Sicherheit eines ihrer „größten Highlights“ in 40 Jahren als Schaustellerin auf der Rheinkirmes gewesen, erklärt Osselmann. Auch dass ihre beiden Töchter Sarah und Nina 2008 mit dem Reitercorps Wilhelm Marx beim großen Schützenzug über die Kirmes mitgeritten sind, bleibt als eine der schönsten Erinnerungen abgespeichert. „Das war schon sehr emotional, sie vom Kaiser-Wilhelm-Ring zuzusehen“, erinnert sich die Scooter-Chefin.

Ehrung im Rathaus

Im gleichen Jahr kam sie auf tragische Weise an die Chefposition des traditionsreichen Fahrgeschäftes. Ihr Mann Ernst-Wilhelm starb plötzlich, quasi über Nacht übernahm sie die Geschäfte, ihre beiden Töchter helfen ihr seitdem, „wo sie nur können.“ 14 Jahre ist das nun schon her, in der Männerdomäne der Schaustellerei haben sich Dagmar Osselmann und ihre Töchter dabei aber schon längst durchgesetzt.

Ihr Autoscooter „Diamond“ gehört schon lange zum Kirmes-Inventar. Einen großen Anteil daran hat auch die 59-Jährige, die seit dem Tod ihres Mannes weiterhin jedes Jahr mit ihrem Fahrgeschäft auf der Kirmes stand und anfangs von ihren männlichen Kollegen nicht immer ernstgenommen wurde und sich dabei auch gegen Vorurteile durchsetzen musste.

Am Montag (18. Juli) wird Osselmann im Rathaus von den St. Sebastianus Schützen als Kirmesveranstalter und Oberbürgermeister Stephan Keller für ihre Verdienste rund um die Rheinkirmes als Schaustellerin des Jahres geehrt. Für die Mettmannerin sei dies „eine große Ehre für die gesamte Familie.“

Zwei harte Corona-Jahre

Dass die Kirmes nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfinden kann, freut die zweifache Mutter nach der langen Leidenszeit natürlich sehr: „Die Gefühle kann man noch nicht so ganz in Worte fassen. Es ist irgendwie noch nicht so ganz angekommen, dass es nach zwei Jahren wirklich wieder losgeht.“

Der Autoscooter Diamond steht wie gewohnt auf der Kirmesgasse auf den Oberkasseler Rheinwiesen. Foto: NRZ

Der Anblick von der Oberkasseler Brücke hinab auf die aufgebaute Kirmes sei „natürlich einmalig“, so die Schaustellerin. „Von dort aus hat man auch einen guten Blick auf unseren Autoscooter. Und wenn man das sieht, erfüllt es einen mit Stolz, Teil dieses tollen Schützen- und Volksfestes zu sein.“

Die zwei Corona-Jahre, in denen die gesamte Branche zum Erliegen kam, seien dennoch sehr hart gewesen, gesteht Dagmar Osselmann. „Am Anfang hat man das noch gar nicht glauben können. Mit Erspartem, Krediten und staatlichen Hilfen haben wir dann versucht, den Betrieb am Leben zu erhalten. Das Schlimmste in den zwei Jahren war aber, dass es hieß, dass wir als Freizeitbranche nicht systemrelevant sind. Das hat mich schon sehr traurig gemacht.“

Von der Politik habe sie sich daher im Stich gelassen gefühlt, erzählt sie. Umso größer die Freude, dass die „Größte Kirmes am Rhein“ nun endlich wieder gestartet ist.

Moderate Preiserhöhung

Um eine für eine Runde Autoscooter ist aber auch sie angesichts steigender Energiekosten und erhöhter Standmiete nicht herumgekommen. „Statt 3,50 Euro kostet eine Fahrt jetzt Vier Euro. Ein Fahrchip gilt aber für zwei Personen, die im Scooter mitfahren können. Das heißt eine Fahrt kostet nur zwei Euro pro Person.“

An der Kasse ihres Fahrgeschäftes sitzt sie dann auch selbst bis zum Ende des Tages und wird dann auch mal nach Feierabend von ihrem stadtbekannten ehemaligen Klassenkameraden besucht: „Am Abend nach dem Hosen-Konzert vor fünf Jahren klopfte es auf einmal am Kassenhäuschen. Als ich durch die Scheibe schaute, stand dann Andy Meurer vor mir, mit zwei Gläsern Alt in der Hand. Dann haben wir angestoßen und über alte Zeiten und Anekdoten gequatscht. Das war schon sehr schön“, erinnert sich die Kirmes-Größe.

Auch über die Rheinkirmes könne sie so manche Anekdote erzählen. Eine davon hebt sie sich für ihre Rede im Rathaus am Montag auf, wenn sie geehrt wird, kündigt sie an. Welche der vielen Geschichten sie dann erzählen wird, die sie in 40 Jahren auf der Rheinkirmes erlebt hat, wollte Dagmar Osselmann aber nicht verraten.

