Autofahrer sauer über neue Verkehrsregeln

Düsseldorf. Polizei Düsseldorf postete ein Facebook-Video zu den neuen Regeln. In den Kommentaren dazu entbrannte eine hitzige Diskussion.

Seit Dienstag (28. April) ist die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft. Doch schon vorher galt: Halte nicht auf Fahrradwegen! Die Düsseldorfer Polizei drehte für die sozialen Netzwerke einen kleinen Clip über die neuen Verkehrsregeln, die besonders die schwächeren Verkehrsteilnehmer schützen sollen. Die Polizei postete anschließend den Clip auf Facebook – und löste damit eine hitzige Debatte aus. Über 500 Mal wurde der Post gestern kommentiert, über 300 mal geteilt. Und es zeigte sich: Rad- und Autofahrer sind sich nicht sonderlich grün.

Höhere Bußgelder

Zu den neuen Regeln gehört etwa, dass auf Schutzstreifen für Fahrradfahrer am Straßenrand nicht mehr gehalten werden darf – sonst drohen bis zu 100 Euro Strafe und ein Punkt. Auch die unerlaubte Nutzung von Gehwegen, linksseitig angelegten Radwegen und Seitenstreifen wird teurer: Statt mit bis zu 25 Euro Strafe, kann das nun mit bis zu 100 Euro geahndet werden.

So schreibt ein User etwa: „Nehmt mal gezielt Radfahrer ins Visier. Jetzt beginnt das ‘ich lass den Autofahrer ewig nicht vorbei Spiel, weil ich bin ja im Recht’. Pochen auf ihren Sicherheitsabstand (der ja auch wichtig ist), aber einen kurzen Moment dafür sorgen, dass man als Autofahrer vorbei fahren könnte passiert nicht.“

Ein User schreibt, dass es auch „höchste Zeit ist, dass die Fahrradfahrer sich selbst auch an die Verkehrsregeln halten und Verstöße sofort zahlungspflichtig geahndet werden“. Ein anderer User freut sich darüber, dass Radfahrer geschützt werden, merkt aber auch, dass „die Radfahrer aus den Fußgängerzonen“ rausgeholt werden sollen. Zudem wünscht er sich ein Kennzeichen für Radler, „damit diese Rowdys auch bestraft“ werden können.

Userin befürchtet: „Mehr Narrenfreiheit für Radfahrer“

Eine Userin befürchtet, dass die Radfahrer nun noch mehr „Narrenfreiheit“ genießen: „Fahren ohne Licht, machen Fahrbahnwechsel ohne Handzeichen, ohne Worte.“

Viele sind sich aber in einem einig: „Geldabzocke in der Corona-Krise“, „neue Abzocke an den Bürgern“ und „irgendwo muss das Geld ja herkommen“, heißt es da vermehrt unter dem Post.

Andere sehen aber auch in der Parkplatz-Problematik die Ursache für das Parken auf Radwegen. „Wenn es mal Be- und Entlade-Zonen in der Stadt geben würde, müsste man auch nicht immer auf diesem drecks Fahrradstreifen stehen“, schreibt einer mehr als deutlich.

Ein anderer wiederum versucht es versöhnlich: „Egoistische Autofahrer und Radfahrer wird es immer geben in unserer hektischen Zeit. Keiner hat mehr Zeit und will immer Recht haben. Es wäre doch so einfach, wenn jeder auf seine Mitmenschen etwas mehr Rücksicht nehmen würde.“ (kg)