Autobahn gesperrt: Mehrere Verletzte bei Unfall auf der A44

Die A44 ist nach einem Auffahrunfall in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens gesperrt.

Düsseldorf. Die A44 in Düsseldorf ist in der Nähe des Flughafens gesperrt. In Richtung Essen hatte es einen Unfall gegeben, mehrere Menschen wurden verletzt.

Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 44 am Düsseldorfer Flughafen derzeit in Richtung Essen gesperrt. Gegen Viertel vor sieben hat es laut Polizei einen Auffahrunfall gegeben, an dem ein Kleintransporter und ein Lkw beteiligt waren. Mehrere Menschen sollen nach ersten Erkenntniissen schwer verletzt sein.

Der Unfall hatte sich etwa zwei Kilometer hinter der A44-Abfahrt Flughafen und vor dem Kreuz Düsseldorf-Nord ereignet. Vor der Sperrung staut sich der Verkehr aktuell auf etwa einen Kilometer Länge.

Weitere Details, etwa ob der Unfall in Zusammenhang mit der aktuellen Wetterlage geschah, ist derzeit nicht bekannt.