Arbeitsminister sprach bei Karstadt-Demo

Hubert Heil war am Samstag in Düsseldorf zu Gast.

Düsseldorf. Unterstützung für OB Geisel im Wahlkampf von Hubertus Heil. Beide sind zuversichtlich was Karstadt in Düsseldorf anbelangt.

Die Gewerkschaft Verdi hat am Samstag (5. September) zu einem Streik vor den Geschäften von Karstadt und Kaufhof am Wehrhahn aufgerufen. Unter den Rednern war auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Bei der Kundgebung von Verdi und den Betriebsräten erklärte Heil: „Euer Oberbürgermeister hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um Perspektiven für die Beschäftigten zu erreichen. Darauf kann die Stadt stolz sein.“

OB Geisel gibt sich zuversichtlich

OB Geisel geht indes davon aus, dass Karstadt an der Schadowstraße für die nächsten Jahre erhalten werden kann. „Ich habe heute morgen erneut mit dem Investor René Benko telefoniert“, sagte er am Samstag. „Unter dem Eindruck der Gespräche bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Tagen eine gute Lösung haben können.“ Er kündigte ein weiteres Gespräch für Montag an. Und Heil versprach: „In der größten Wirtschaftskrise können wir nicht jeden Arbeitsplatz retten, aber wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz, und das machen wir gemeinsam.“

Überraschend sprach auch die Geschäftsführerin der Kaufhof-Filiale, Johanna Groeneweg-de Kroon. Die Niederländerin fürchtete mit Blick auf den von Benko geplanten, 200 Meter hohen Neubau: „Wenn wir nicht untergebracht werden und dieses Hochhaus kommt, dann hat jeder Meter einen Arbeitsplatz gekostet.“

Reul für Keller

Nicht nur Geisel bekam am Wochenende Verstärkung. In der Altstadt hatte mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der CDU-OB-Kandidat Stephan Keller ebenfalls einen bekannten Unterstützer. Keller beantwortete vor der Bäckerei Hinkel viele Fragen der Bürger. Das reichte von der Bekämpfung von Waldbränden bis zur Umgestaltung des Heine-Platzes. Mit Reul sprach Keller über die Umfrageergebnisse der vergangenen Woche, die Keller und Geisel vor dem ersten Wahlgang gleichauf sehen. Der erfahrene Wahlkämpfer Reul hält es für aussichtsreicher, wenn Keller am 13. September zwar in die Stichwahl käme, aber nicht vor Geisel läge. Denn das halte die Spannung hoch und motiviere das eigene Lager für die Stichwahl.

Die FDP hatte ihren Wahlkampf-Höhepunkt auf dem Schadowplatz, der bei Sonnenschein sehr gut besucht war. FDP-Chef Christian Lindner und NRW-Parteichef Joachim Stamp trommelten vor dem Slogan „Wir sind MASZ“ für ihre OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie wirbt jetzt im breiten bürgerlichen Lager um Stimmen für den ersten Wahlgang, um die Stichwahl zu erreichen. Den meisten Beifall erhielt „StraZi“ für ihr Versprechen, die Umweltspuren abzuschaffen, dahinter rangierte beim Zuspruch die Sicherheit. Sie sei in Berlin für die Verteidigung der Bundesrepublik zuständig, sagte sie, „glauben Sie mir, ich kann Sicherheit“.