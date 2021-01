Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit steigt in Düsseldorf im Januar an

Düsseldorf. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar gestiegen. Besonders im Vergleich zum Vorjahr ist der Anstieg sehr hoch.

Die Arbeitslosigkeit ist in Düsseldorf von Dezember 2020 auf Januar 2021 um 5,2 Prozent gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit Düsseldorf mitteilt, sind in der Stadt derzeit 29.183 Menschen arbeitslos, das sind 1440 Menschen mehr als im Dezember. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl gestiegen (+24,8 Prozent).

Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 8,5 Prozent. Im Dezember 2020 lag sie noch bei 8,0 Prozent, vor einem Jahr bei 6,9 Prozent. „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar ist im Vergleich zum Vormonat saisontypisch und hängt im Wesentlichen mit dem zum Ende des Jahres üblichen Kündigungstermin zusammen. Insgesamt befindet sich die Arbeitslosigkeit weiterhin auf hohem Niveau. Die Betriebe in Düsseldorf greifen in hohem Maße auf die Möglichkeit der Kurzarbeit zurück. Sie tragen damit dazu bei, ihre Fachkräfte auch in diesen Zeiten zu halten“, kommentiert Birgitta Kubsch-von Harten, Leiterin der Agentur für Arbeit Düsseldorf, die aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Mehr als 35.000 Beschäftigte in Kurzarbeit

Im Laufe des Monats Januar haben 975 Betriebe für 37.717 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt, teilt die Agentur für Arbeit mit. „Wir gehen davon aus, dass nach Ende des Lockdowns der Konjunkturmotor in Düsseldorf wieder anspringt und Fachkräfte wieder gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt vorfinden werden“, so Leiterin Kubsch-von Harten