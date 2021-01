Arbeiter bei Verpuffung in Düsseldorfer Werkstatt verletzt

Düsseldorf. Bei einer Verpuffung in einer Werktstatt in Düsseldorf ist ein 55-Jähriger verletzt worden. Der Mann kam in eine Spezialklinik.

Bei einer Verpuffung in einer Werkstatt ist am Dienstagmittag ein Arbeiter verletzt worden. Laut Angaben der Feuerwehr Düsseldorf erlitt der Mann Verbrennungen und wurde zur weiteren Behandlung in eine Duisburger Spezialklinik gebracht.

Ein Passant hatte am Dienstagmittag gegen 12.50 Uhr über die Notrufnummer 112 einen Brand in einer Werkstatt an der Königsberger Straße in Lierenfeld gemeldet, schildert die Feuerwehr den Einsatz. Als Rettungskräfte wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, sei ihnen ein 55-jähriger Arbeiter entgegengelaufen.

Feuerwehr leistet Erste Hilfe und löscht Brand

Er schilderte, dass es aus unklarer Ursache zu einer Verpuffung bei Scheißarbeiten in der rund 200 Quadratmeter großen Werkstatt gekommen war. Da der Arbeiter sich Verbrennungen zugezogen hatte, sei er medizinisch versorgt worden, während Feuerwehrkräfte den Brand an dem Schweißgerät und umliegenden Gegenständen löschten.

Der Grund für die Verpuffung ist bislang nicht bekannt, teilt die Feuerwehr mit. Insgesamt seien rund 50 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz gewesen. Nach rund einer Stunde konnten die Rettungskräfte den Einsatz beenden.

