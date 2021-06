Anzeigetafel am „Stadttor“ seit einem Monat defekt

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Rheinbahn muss auf Reparatur warten. Es gibt Gespräche mit dem Dienstleister.

Wer mit einem schnellen Blick auf die Anzeigetafel hofft, zu erfahren, wann an der Haltestelle „Stadttor“ die nächste Bahn kommt, wird seit längerem schon enttäuscht. Seit einem Monat sind die Tafeln in beide Richtungen außer Betrieb, lediglich ein „Dieser Anzeiger ist defekt und wird repariert. Rheinbahn AG“ ist zu lesen.

Bei den regelmäßigen Überprüfungen der Anlagen sei an der elektronischen Anzeige ein Defekt an der Elektro-Verkabelung aufgefallen, sagt dazu eine Rheinbahn-Sprecherin. „Der für die Reparatur benötigte Dienstleister wurde von uns umgehend beauftragt. Aufgrund der momentan sehr hohen Auftragslage am Markt ist die Reparatur leider noch nicht durchgeführt worden.“

Anzeige soll in den nächsten 14 Tage repariert werden

Ziel sei es aber, die Anzeige in den kommenden 14 Tagen wieder vollumfänglich in Betrieb zu nehmen. „Wir stehen dazu in engem Kontakt mit dem Dienstleister, da wir unseren Fahrgästen diesen Service natürlich schnellstmöglich wieder anbieten möchten“, so die Sprecherin.

Fahrgäste werden gebeten, alternativ auf den Fahrplan oder in der Rheinbahn-App auf den „Abfahrtsmonitor“ zu schauen. (KG)

