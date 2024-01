Demonstration gegen die AfD in Düsseldorf. Organisatoren rufen NRW-weit zu zentralem Protest in Düsseldorf auf. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services GmbH

Protest Anti-AfD-Großdemo in Düsseldorf: Verkehrschaos am Bahnhof

Düsseldorf Heute wird in Düsseldorf gegen die Vertreibungspläne der AfD demonstriert. Unsere Reporter berichten laufend aktuell im Liveblog.

Für heute haben verschiedene Verbände und Vereine zu einer Großdemonstration in Düsseldorf aufgerufen

in aufgerufen Beginn ist um 12 Uhr am DGB-Haus an der Friedrich-Ebert-Straße. Dort füllt es sich langsam

Dort füllt es sich langsam Rund um den Hauptbahnhof wird der Verkehr umgeleitet

wird der umgeleitet Mehr als 30.000 Teilnehmer werden erwartet

werden erwartet Der Verein „ Rock gegen Rechts “ ist mit einer mobilen Bühne unterwegs

“ ist mit einer mobilen Bühne unterwegs Wir begleiten eine Familie, die zum ersten Mal bei einer Demo mit dabei ist.

11.56 Uhr

Das italienische Arbeiterlied „Bella Ciao“ ertönt vor dem DGB-Haus aus den Lautsprechern.

11.50 Uhr

Unsere Reporter berichten: Verkehrschaos rund um den Hauptbahnhof - der Verkehr wird jetzt umgeleitet. Die Menschen stehen bis zur Oststraße.

11.39 Uhr

Die Friedrich-Ebert-Straße in der Düsseldorfer Innenstadt füllt sich. Die Stimmung ist friedlich.

11.28 Uhr

Die Bühnenbauer für die Broilers arbeiten mit Hochdruck auf den Oberkasseler Rheinwiesen. Ein Security-Mann: Konzert soll um 15.30 Uhr beginnen. Auf der anderen Rheinseite am Landtag stehen bereits zahlreiche Mannschaftswagen der Polizei. Polizeisprecherin Annika Holst: „Wir sind mit starken Kräften im Einsatz“.

Anti-AfD-Demo in Düsseldorf: Erste Demonstranten versammeln sich

11.11 Uhr

Rund um den Bahnhof und an der Friedrich-Ebert-Straße sammeln sich die ersten Demonstrierenden-Gruppen. Regenbogenflaggen sieht man hier, aber auch Plakate in Schwarz-Rot-Gold. Darauf steht: „Deutschland gegen Extremismus“.

Samstag, 27. Januar, 10.55 Uhr:

Guten Morgen aus Düsseldorf! Unser Reporter ist am Hbf. Noch fahren die Züge pünktlich und vom Verkehrschaos ist nichts zu sehen. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Auf den Straßen sind jetzt schon viele Fortuna-Fans unterwegs, mit Trikots, Schals, Fahnen, obwohl das Spiel erst um 20.30 Uhr ist, viele gehen jetzt zur Demo, dann ins Stadion.

Freitag, 26. Januar, 16:49 Uhr:

Neben der Düsseldorfer Punkrockband Broilers hat auch der Verein „Rock gegen Rechts Düsseldorf“ seine Teilnahme an der Demo gegen Rechts angekündigt. Der Verein, der seit 2013 das gleichnamige und kostenlose Musikfestival organisiert, wird sich nach eigenen Angaben an der Großdemo gegen die AfD und für Demokratie in der Landeshauptstadt beteiligen und mit einem eigenen Lautsprecherwagen am Demonstrationszug vertreten sein. Unter anderem wird der Düsseldorfer Rapper JayJay auf dem Musik-Truck auftreten. Der Truck wird sich an dritter Stelle in den Demonstrationszug einreihen. Auf der mobilen Bühne soll es während der Demo Redebeiträge geben.

Freitag, 26. Januar, 16.33 Uhr:

Der Düsseldorfer Polizeisprecher Kim Ben Freigang wirbt für „Geduld“ und „Demut“, sollte es auf einigen Strecken länger dauern, an das gewünschte Ziel zu kommen. „Wer am Samstag nach Düsseldorf kommen möchte, sollte bitte frühzeitig anreisen. Es wird sehr viel An- und Abreiseverkehr geben.“ Neben der Großkundgebung stünden ein ausverkauftes Heimspiel von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf (gegen den FC Sankt Pauli) und die Messe Boot auf der Tagesordnung.

Freitag, 26. Januar, 9.30 Uhr:

Die Polizei empfiehlt, möglichst mitdem öffentlichen Nahverkehr zur Demo anzureisen, vorzugsweise mit der U-Bahn. Rund um die Friedrich-Ebert-Straße beziehungsweise in der direkten Umgebung der Demonstration ist mit starken Einschränkungen zu rechnen. Autofahrer sollten den Bereich meiden.

So ist die Anti-AfD-Demo in Düsseldorf geplant

Vom DGB-Haus führt die Route über Oststraße, Berliner Allee und Rheinkniebrücke auf die Oberkasseler Rheinwiesen. Die Rheinkniebrücke wird am Samstagmittag teilweise gesperrt, kündigt die Düsseldorfer Polizei an. Ab 14.30 Uhr findet dann auf den Rheinwiesen planmäßig die Abschlusskundgebung statt. Zu den Rednern gehören auch Oberbürgermeister Stephan Keller und Mona Neubaur, stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin des Landes NRW.

