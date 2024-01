Anti-AfD-Demo in Düsseldorf: Die besten Fotos vom Protest

Düsseldorf In Düsseldorf versammelten sich am Samstag viele Menschen zur Demo gegen Rechts. Mehr als 100.000 Menschen nahmen teil. Wir haben die Bilder.

Unter dem Motto „Gegen die AfD - Wir schweigen nicht. Wir schauen nicht weg. Wir handeln!“ ging der Protestzug vom DGB-Haus bis zu den Rheinwiesen. Dort fand die Abschlusskundgebung statt. Hier hieß das Motto: „Nie wieder ist jetzt! Für Demokratie und Rechtsstaat!“ Die Veranstalter sprachen von vielen tausend Teilnehmenden schon vor Beginn, so dass die Zugspitze weiter vorgehen musste, weil sich die Menschen vom DGB-Haus bis zum Hauptbahnhof stauten.

Demonstration gegen die AfD in Düsseldorf. Organisatoren rufen NRW-weit zu zentralem Protest in Düsseldorf auf. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services GmbH

Die Demonstranten führten zahlreiche selbst gemachte Plakate mit sich, die „Omas gegen rechts“ zum Beispiel ein Transparent mit der Aufschrift „Bunt statt braun“.

