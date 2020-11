Andreas Rimkus (SPD) entsetzt über Vorfälle im Bundestag

Über die Vorfälle am Mittwoch im Bundestag ist auch der Düsseldorfer SPD-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus (SPD) entsetzt. Dort hatten mutmaßliche Gäste von Abgeordneten der rechtspopulistischen AfD andere Abgeordnete und auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier bedrängt und teilweise beschimpft. Die AfD-nahen Störer und rechten Medienaktivisten hatten sogar versucht, in Büros von Abgeordneten einzudringen.

„Wir sind das offenste Parlament der Welt“, sagt Andreas Rimkus

Sicherheitskräfte, die dem aggressiven Treiben der pöbelnden Bundestags-Besucher Einhalt geboten hätten, waren nicht zu sehen. „Wir sind das offenste Parlament der Welt“, sagte dazu Andreas Rimkus auf Anfrage unserer Redaktion. „Das wollen wir so – und das soll so bleiben.“ Darauf sei man stolz. Gäste der Fraktionen oder Abgeordneten im Bundestag seien bisher nie ein Problem gewesen. Denn: „Weil hier bisher Demokraten mit Demokraten unterwegs waren.“ Das dies nicht mehr so ist, haben die Vorfälle von Mittwoch gezeigt, so Rimkus: „Jetzt sind Leute im Bundestag, die das anders offenbar sehen.“

In den Bundestag kommt man als Gast von Fraktionen und Abgeordneten. An einem Eingang der mehreren Bundestagsgebäude rund um den Reichstag müssen Besucher, die auf der Einladungsliste stehen, eine Sicherheitsschleuse passieren. Da Bundestagsgebäude und Plenarsaal unterirdisch verbunden sind, haben Besucher mit einem Tagesausweis damit faktisch Zugang zu allen Gebäuden bis ins Foyer des Plenarsaals – wenn es die Einlader denn zulassen und ihre Besucher alleine lassen.

„Das hat mit Auseinandersetzung nichts mehr zu tun“

Andreas Rimkus geht davon aus, dass Störer als Gäste „einer bestimmten Fraktion“ Zugang zu den Bundestagsgebäuden und damit zum Foyer des Plenarsaals erhalten haben. Er fordert daher ein strenges Vorgehen der Bundestagsverwaltung und von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU): „Der Schmusekurs muss endlich aufhören. Jetzt ist ein Punkt erreicht, wo wir deutlich machen müssen, dass das hat mit Auseinandersetzung nichts mehr zu tun.“

In den vergangenen Wochen hat Andreas Rimkus in Zusammenhang mit Corona etwa 3000 Mails bekommen. „Zwölf davon habe ich beantwortet, die waren von Bürgern, die Sorgen und Fragen hatten“, so Rimkus. Die anderen Mails hat der Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete gelöscht. Die bestanden aus Beschimpfungen – und Vergleiche mit einer Diktatur. Auf derartige Mails reagiere er nicht.