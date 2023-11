Am 11.11. geht es wieder los: Die fünfte Jahreszeit wird diesmal an einem Samstag eingeläutet

Sessionsauftakt An Hoppeditz-Erwachen kann es in Düsseldorf eng werden

Düsseldorf. Am 11.11. wird’s voll in Düsseldorf. Neben dem Hoppeditz-Erwachen ist auch die große Palästina-Kundgebung angemeldet. Die Narren bleiben gelassen.

Diesen Samstag, 11. November, erwacht auf dem Düsseldorfer Marktplatz wieder der Hoppeditz und läutet die närrische Jahreszeit ein. Der Vizepräsident des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC), Stefan Kleinehr, freut sich besonders, dass der 11.11. dieses Jahr auf einen Samstag fällt: „Es wird voll sein in der Altstadt.“ Es werde den ganzen Tag Veranstaltungen mit viel Musik geben. Der närrische Zug vom Rheinufer zum Marktplatz beginne um 10.30 Uhr. Schon jetzt verzeichnet das CC rund 1000 Anmeldungen. Es werde der größte Umzug der letzten Jahre.

Die Stadt wird voll sein

Die Verantwortlichen des CC sind dabei optimistisch, dass es trotz der einen oder anderen Widrigkeit ein rundum gelungener Auftakt werden wird:Für Samstag ist eine große Kundgebung zum Krieg im Gazastreifen angemeldet. Doch man werde sich nicht ins Gehege kommen, ist das CC überzeugt. Gleichzeitig wird an der alten Kämmerei am Marktplatz gebaut. Die Baustelle werde bis Samstag aber um etwa die Hälfte zurückgebaut, sodass das närrische Treiben stattfinden könne, wie CC-Organisationschef Sven Gerling erläutert.

Der weitere Fahrplan

Am Sonntag, 12. November, findet an gleicher Stelle das Kinderhoppeditz-Erwachen statt. Eine extrem wichtige „Plattform für die Kinder“, wie Kleinehr betonte. Am 17. November werden ab 19 Uhr Prinz Uwe I. und Venetia Melanie feierlich gekürt. Am Samstag, 18.11., wird das Prinzenpaar dann unter Pauken und Trompeten in die Hofburg, das Hotel Kö59, einziehen. Am Sonntag, 19.11., steht dann der CC-Gottesdienst an. Der erste Termin im neuen Jahr findet am 4. Januar 2024 statt. In der Stadthalle hält das CC seine ARD-Fernsehsitzung ab. Für die Veranstaltung sind unter www.helau.cc noch wenige Karten zu haben.

Ohrwurmgefahr: „Wat ett nitt all jöwt“

Auch das diesjährige Mottolied hat das CC vorgestellt. Beigesteuert haben es Michael Hermes und Band. Hermes ist ein echtes Karnevals-Urgestein, macht bereits seit 28 Jahren Sessionslieder. „Eigentlich wollte ich nie wieder ein Mottolied machen“, verriet er, dann habe er allerdings nicht widerstehen können. Unter dem Tiel „Wat ett nit all jöwt“ soll ein moderner Karnevalssong die Narren zum Mitsingen animieren. Der Song wird ab Freitag, 10. November, 11.11 Uhr auf Youtube und den gängigen Musikstreamingportalen verfügbar sein.

