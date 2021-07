Straßenbahn Ampel an Bahnübergang in Düsseldorf-Gerresheim abmontiert

Düsseldorf. Weil ein Ampel-Schaltkasten zerstört wurde, müssen Straßenbahnen an einem Übergang in Gerresheim erst Autos passieren lassen.

Der Straßenbahn-Übergang an der Straße Am Wallgraben im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim ist für Autofahrer schwer einsehbar. Um Gefahrensituationen zu vermeiden, wurden die Autos bisher mit einer roten Ampel gestoppt, die Bahnen hatten Vorfahrt und konnten passieren. Doch jetzt ist die Ampel abmontiert, „Anlage außer Betrieb“ steht dort stattdessen auf einem Schild.

Anlage muss neu gebaut werden

Statt einer Ampelanlage steht an dem Sraßenbahn-Übergang in Düsseldorf-Gerresheim das Schild „Anlage außer Betrieb“. Foto: Götz Middeldorf

„Der Schaltkasten des Bahnübergangs Am Wallgraben wurde bei einem Verkehrsunfall völlig zerstört. Dadurch ist die Steuerung der Anlage komplett beschädigt und nicht mehr zu reparieren, die Anlage wurde abgebaut“, sagte Rheinbahn-Sprecherin Heike Schuster auf Anfrage. „Wir müssen die gesamte Anlage neu bauen lassen, nach heutigen Sicherheitsmaßstäben und zukunftssicher.“ Dies aber sei eine langwierige Angelegenheit, weil Planung und Bau der Anlage ausgeschrieben werden müssten. Daher wird die neue Anlage wohl erst im dritten Quartal 2022 stehen.

Rheinbahn sieht kein Gefahren-Potenzial

Ein Gefahren-Potenzial am Übergang nahe der Haltestelle „Gerresheim Rathaus“ ergibt sich durch die fehlende Ampelsteuerung laut Rheinbahn aber nicht: „Alle Bahnen in Fahrtrichtung Staufenplatz halten vor dem Übergang an und lassen den Autoverkehr durch.“ gömi

